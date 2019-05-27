世界視線：美唯恐中東不亂　走法律罅售武器

華府連日向中東出招，繼總統特朗普日前宣布增派一千五百名士兵，又繞過國會向盟友沙特阿拉伯等三個國家售武，令伊朗承受的壓力增大。伊朗革命衞隊指美國增兵只是宣傳手段，該國外長扎里夫則指摘華府此舉深化地區危機。究竟特朗普葫蘆裏賣甚麼藥？說穿了還是唯恐天下不亂，否則美國軍火商無法套現存貨。



若波斯灣太平盛世，特氏便沒有藉口售武。之前沙特「好事多為」，涉及異見記者卡舒吉案及聯軍介入也門內亂，因此遭美國國會禁止向其輸出武器。白宮走法律罅，國務卿蓬佩奧宣稱中東地區進入緊急狀態，沙特、阿聯酋及約旦等盟友備受伊朗威脅，需要提高軍備防禦，這樣就不需國會批准，價值八十億美元的大交易順利袋袋平安。



據統計，全球每年軍火交易總額達一千億美元，美國是全球最大軍火輸出國，數量增長最多，總出口量佔全球近三成半。一三年通過的聯合國《武器貿易條約》（ATT），是首個有法律約束力的國際公約，監管跨國武器貿易，禁止利用來對付平民。然而世界最大兩個軍火出口國，美俄都沒有正式加入條約，美國前總統奧巴馬雖然在一三年簽署ATT，影響力極大的全國步槍協會極力反對，令國會一直未承認條約。特朗普見錢眼開，早前亦強調不會遵守ATT。



美國自己「出術」賣武器給沙特等國，振振有詞說是幫助這些國家抵禦伊朗威脅，另一邊廂又禁止其他國家售賣軍火給伊朗，早前指十個中國企業違反禁令須加以制裁。美式霸權又一鐵證，自己在中東製造獨市軍火生意，不許人家分一杯羹。觀乎售予沙特等國的裝備，既是盾牌也是利劍，可以用作攻擊伊朗，隨時不用自己出手。據悉美國這次增兵中東實際只得九百人。這一招「賣刀殺人」，可說是只賺不賠。



德黑蘭政府腹背受敵，態度依然強硬，軍方聲稱擁有神秘武器可以擊沉美艦。嘴炮再硬也硬不過飛機大炮，美國看來是成竹在胸，等軍火存貨賣得七七八八，有錢便可以打仗了。