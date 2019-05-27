今年二月，海牙國際法庭判決，英國在印度洋的殖民地查戈斯群島應歸還毛里裘斯。海牙國際法庭的審判是應聯合國大會在二○一七年的議決要求，當時九十四個國家贊成，十五國反對，六十五國投棄權票。海牙國際法庭的判決是十三比一，差不多是全體法官同意。而在法庭判決後，聯合國大會於五月再次投票批准，結果是一百一十六國贊成，六國反對，五十六國棄權，反對者只有英、美、澳洲、以色列、匈牙利、馬爾代夫。英美的傳統盟國如歐洲和日韓，都沒有反對把查戈斯群島歸還給毛里裘斯。



毛里裘斯總理說，不把查戈斯群島歸還，歐洲對非洲和毛里裘斯的殖民主義侵佔便不能終結。



英國強硬反對，美國介入，除了它們還留戀殖民主義外，更大的原因，是該群島的主島──迪戈加西亞是美國在印度洋最大的軍事基地。一九六六年英國租借該島給美國建軍事基地，是因應英美協議的英國自一九七一年把軍事力量從蘇彝士運河以東撤退，讓美軍接替。其後一、二十年，美國把群島的居民全部遷走，全面擴建軍事基地，今天整個群島只有三至五千名軍方成員居住。



該基地是覆蓋美國在中東、中亞、南亞和整個印度洋地區的勢力，第一和第二次海灣戰爭、對阿富汗的侵略、進攻利比亞，都是以該基地為出發點和支援，也支撐着美國在中東最大的軍事基地──巴林的空軍基地及第五艦隊基地。迪戈加西亞有着龐大的空港，可駐B52、B1、B2戰略轟炸機以及最大型的運輸機，港口也可停駐航空母艦。基地上的設施監控着整個印度洋及周邊地區的陸海空，也即是控制了亞洲與歐洲經印度洋的貨運航道，和亞洲來自波斯灣的油氣供應路線。早些時間失蹤的馬航班機，實際上都可由該基地監控跟蹤。



假若美國要搬走這個基地，整個印度洋、中東、中亞、南亞的美軍部署便全部被打破，因此，英國要替美國強硬地堅持不放棄對群島的主權，以此來維護美國的軍事基地。聯合國大會的決議雖然沒有強制力，但要求英國在六月底前交回群島，英國工黨領袖也公開支持歸還。在美國威嚇攻打伊朗、還在用兵中東和阿富汗之時，迪戈加西亞基地受聯合國大會的歸還主權衝擊，對美國便構成難以承受的打擊，使其中東、中亞的用兵更違反國際法律，變成赤裸裸的侵略，且難以持久。



事實上，中國在非洲吉布提設海軍後勤基地，已經部分癱瘓了美國在北非、中東最大的無人機出擊基地，迪戈加西亞的軍事基地備受迫遷之風險，打擊更大。