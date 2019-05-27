民調多月「墊司底」的律政司司長鄭若驊，日前又爆出「秘撈仲裁」醜聞。像鄭司長這樣的人爆醜聞並不稀奇，公眾早已習以為常，有趣的是，鄭若驊在醜聞被爆面前總是一種公式——狡辯、不認帳、輕描淡寫、轉移視線、金蟬脫殼……賴不過去了，就乾脆躲起來玩失蹤。好在，香港正值「多事之秋」，比她醜聞更惹火的事連續不斷，她的躲起來、以逸待勞，自然能過去，屢屢見效也，相信今次也會不了了之。



然而，這樣的律政司司長之所作所為，對香港法治的傷害、對香江府衙管治威信的傷害、對朝廷用人之道的傷害絕不會不了了之，而是會逐漸病入膏肓，最終要中央和特區買單，板子要打在特首屁股上，鄭司長則高官厚祿「袋袋平安」。



香港人不總是抱怨回歸後「一國兩制、港人治港、高度自治」很不像樣，管治工作一塌糊塗，官場政風江河日下，各色政客一蟹不如一蟹嗎？鄭司長這樣的人幹了這樣的事仍能「處變不驚」，「好官我自為之」，「有人錫住、有人保護」，實乃重要原因也。



鄭司長是法律界人士，她犯的醜聞都和「知法違法」有關，可謂「靠山吃山、靠水吃水」。這和某些高官「生活作風不好」呀、「偷步買車」呀、「貪酒誤事」呀、「大小便宜都佔」呀、「以權謀私」呀等等都不大同，鄭司長的醜聞「專業色彩」很濃，這是她又一特色。



還有，過往一些高官犯事，被揭露出來後，他們也狡辯、也逃避，還有含淚不斷道歉的，上面也試圖「保護他們過關」的，但時間都長不了，更不可一而再、再而三的連續爆醜聞依然「巋然不動」，上峰總要想辦法處理這個問題，給社會和港人一個交代。有道是「高官問責」嘛，「政治問責」嘛，沒有交代，黑不提，白不提，怎麼問責？鄭司長是甚麼特殊人物？可以豁免嗎？



鄭若驊當司長是特首林鄭月娥極力舉薦，如今出了這麼多事，民意、民望如此不堪，影響和破壞力如此之大，居然一個死頂、一個死保，她們就是這樣捱義氣的嗎？