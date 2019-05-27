都說從政者須比白紙更白，可惜事實並非如此。律政司司長鄭若驊正是一個反面教材，上任以來醜聞不絕，爭議不斷，近日更被揭發在任期間仍參與三宗仲裁案，其中一宗沒有申報，可謂「鑊鑊新鮮鑊鑊甘」。對此，她的解釋是毋須申報，因上任前已辭任相關案件仲裁人職務。若是一般官員，這種解釋也許可以含混過關，但作為司法部門最高官員，理應有更高要求，豈能輕描淡寫一語帶過。



瓜田不納履，李下不整冠。鄭若驊的行為本來就有「秘撈」之嫌，何況涉及司法範疇，性質更加嚴重，說妨礙司法公正也不為過。當初她被揭發豪宅僭建，鬧得沸沸揚揚，幾乎下不了台，後來因為林鄭月娥一句「到此為止」，反對派竟出奇地偃旗息鼓，令她僥倖過關，只有其丈夫被輕輕罰款兩萬了事。這次她又將如何拆解，難道又是「到此為止」？



德不配位，必有災殃。這些年香港法治不彰，禮崩樂壞，雖然有各種因素，但港府高官其身不正絕對是主要原因。鄭若驊私心作祟，一再涉及利益衝突醜聞，證明其個人品德很有問題，這種人掌管司法部門，不搞得烏煙瘴氣才怪。最令人非議的是，律政司不但沒有盡到維護法治的責任，反而充當反對派保護傘，上演連串放生鬧劇，對反對派「總指揮」漢奸黎更是百般呵護，政治黑金案一筆勾銷、佔中案高抬貴手、恐嚇東方記者案石沉大海，如果說當中沒有涉及政治交易，誰信！



林鄭月娥提出「大和解」，律政司心領神會，不惜犧牲法治與反對派進行政治交易，他們自以為得意，殊不知這無異於自毀根基。最難堪的是，反對派從來無意與港府「大和解」，反而愈來愈囂張，一句「你唔死都冇用呀，八婆」，不僅驚世駭俗，更令林鄭尷尬不已。當然，香港鬧到這種地步，中央也難辭其咎，特首由其挑選，主要官員由其任命，這班人不孚眾望，難道中央沒有責任？