台灣成為亞洲首個同志可以結婚的地區，被視為「文明進步」。其實，同志婚姻並非進步，也與文明無關，充其量就是一種復古，而最關鍵的是，同志婚姻衝破一夫一妻的桎梏，必為多元婚姻鋪平道路。



在漫長的歷史長河中，人類存在着多種組合形式，如一夫多妻、一妻多夫、多妻多夫等等，而龍陽、契弟、斷袖等等典故，無不反映同志現象的存在，也就是多元婚姻（結合）並存。就中國而言，內地於新中國成立之後確立一夫一妻制，但在西藏等偏僻地區，幾個兄弟共娶一個女人仍然存在，而在雲南的瀘沽湖，「走婚」習俗持續至今天。在香港，遲至上世紀七十年代，一夫多妻才告一段落。



當人們提到「性小眾」時，並非僅指「同志」，而應該包括追求多元婚姻的那一部分人。既然同志可以平權，可以結婚，可以享受一般家庭的待遇，那麼也沒有理由拒絕多夫多妻的訴求；如果同志結婚標誌着文明進步，那麼下一步要求多元婚姻也不應該被標籤為野蠻倒退。事實上，在美國、哥倫比亞、泰國、荷蘭等地，已有三男結婚或三女同居的個案，也有一男多女及一女多男的組合，儘管未必獲法律承認為婚姻。



正如同運宣傳的那樣，愛就是愛，與誰結婚是個人選擇；同樣的，多元婚姻也是個人的選擇，不關其他人的事。且大家都是成年人，只要你情我願，或者你們情我們願，誰也管不了誰。法律面前，同志與多元婚姻應該平等，否則一樣有歧視之嫌。



說到底，任何一項制度都是以剝奪自由為代價，婚姻制度亦如是。同運先例一開，勢如江河決堤，一發不可收拾。可以說，同志婚姻是婚姻制度走向解體的第一步，終有一天，婚姻制度會被衝得七零八落。最自由的社會是原始社會，人們可以無拘無束選擇與誰生活在一起。