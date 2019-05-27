五月廿四日，英國首相文翠珊宣布，將於六月七日辭去保守黨黨魁與英國首相一職，「沒能在我任內實踐脫歐的承諾，我感到很遺憾」。脫歐方案三次在國會不獲通過，執政保守黨黨內逼宮，文翠珊終於坦承失敗，含淚下台，把脫歐與執政的工作交由「更適合的人選接手承擔」。



文翠珊當天在唐寧街發表一篇情詞並茂的演說，她語帶哽咽的說：「在離去之時，我的心中沒有怨懟惡意，只有真心不渝的感激……讓我有機會為這個我深愛的國家盡一分力。」她呼籲陣腳大亂的保守黨與英國社會，應在關鍵時刻保持冷靜、自信與樂觀：「我們的政局總是充滿壓力，但這個國家仍有許多值得我們樂道、驕傲的地方，我們絕對有資格樂觀面對未來。」她的繼任者將要尋求實現脫歐公投的方式，必須在議會找到共識。文翠珊的臨別贈言是：妥協從來不是骯髒的字眼！



文翠珊是繼戴卓爾夫人、馬卓安與卡梅倫之後，第四位因黨內歐洲政策路線分歧而下台的保守黨首相，任內一直飽受硬脫歐派與軟脫歐派的相互拉扯，一七年提前大選失掉國會獨立過半議席，讓她推動脫歐之路陷入困境，任內多達三十六位大臣與部長辭職，創下現代英國政治史的紀錄。



一六年六月英國脫歐公投「確認脫歐」後，主導公投發起卻支持「留歐」的首相卡梅倫引咎退出政壇，保守黨黨魁、首相大位就由文翠珊取而代之。一七年七月十三日，在脫歐風暴中，文翠珊正式向女王宣誓，成為英國的第二位女性首相。文翠珊任內，「脫歐」方案黨內爭議不斷，儘管英國政府與歐盟於一八年十一月達成了《脫歐草案協議》，但文翠珊三次提案表決，都因北愛爾蘭邊界問題而無法於國會闖關通過；歐盟雖勉強同意把「脫歐生效日」從一九年三月廿九日，兩度順延至一九年十月三十一日，但這個時候的文翠珊已經無法統御全局，她原本打算在六月三日就《文翠珊版脫歐案》向國會提出「第四次表決」申請，內容中更附帶了「同意國會表決是否啟動『第二次脫歐公投』」的但書，豈料保守黨國會黨團在五月廿三日向文翠珊發出最後通牒：「請馬上提出辭職時間表。」翌日，文翠珊宣布辭職。



英國的民主政治足以垂範西方國家，其中一項是責任政治，文翠珊黯然下台，就是要為推動脫歐失敗而承擔責任，保守黨國會黨團逼宮聲明一出，她就隨即宣布辭職，只有遺憾，沒有戀棧。英國人民行使直接民權，公投脫歐獲得通過，保守黨政府必須執行公投結果。



「民主的價值就是必須實踐人民的選擇」，旨哉斯言！