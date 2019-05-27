鄭若驊爆出上任後仲裁秘撈無申報醜聞，回應一次便龜縮潛水，這不足為奇，但港府同樣不聞不問，明顯又想大事化了，就最令市民看不過眼。如此套路屢見不鮮，每有醜聞發生，港府一味蒙混過關，企圖讓事情不了了之，問題是，律政司司長是何許人？港府姑息養奸，不僅破壞管治威信，而且連法治都葬送。



事實上，鄭若驊上任後好事沒幹過一件，醜事、壞事卻層出不窮，履新第一日即被踢爆豪宅僭建，並向銀行申請按揭，不僅知法犯法，更涉嫌詐騙；另一邊廂，放生漢奸黎、唔告梁振英，更是赤裸裸的包庇權貴、徇私枉法；接着她又大搞自我特赦、大義滅親，僭建案只告老公不告自己，老公最後只被輕罰二萬大元，不痛不癢，擺明隻手遮天、以權謀輕判。如今又整多單秘撈醜聞，足證此婦貪得無厭、無恥之尤。港府竟然任由這件「負資產」繼續執掌法治，香港黑白不分，是非顛倒，何足為奇！



為何林鄭月娥千揀萬揀、揀着一件爛燈盞仍盲撐到底？除了同姓三分親，背後會不會有更多不可告人的秘密？眾所周知，林鄭是港英餘孽出身，甫登特首大位即急不及待跟反對派「大和解」，甚至打破慣例，以特首身份向白鴿黨捐款三萬大元，遞上投名狀。鄭若驊作為鄭氏宗親會一員，當然要出盡吃奶之力報答知遇之恩，放生漢奸黎的政治黑金案還嫌不夠，佔中案又告一段落不檢控，現在更聯同漢奸黎迫害正義傳媒、打壓新聞自由，簡直無法無天。



前年六四漢奸黎爆粗恐嚇東方報業集團男記者，有圖有片鐵證如山，偏偏案件落到律政司手裏就卡着，拖延近兩年都不起訴，即使東方及受害記者十二度去信查詢辦案進度，一樣以虛話敷衍。人們不禁懷疑，打壓正義傳媒是否「大和解」的一環？愛國愛港力量與反中亂港集團此消彼長，倘反對派變成投降派，對誰的連任最有利？