筆者是在殖民地教育下長大的，也到過英國、美國留學，對民主社會有過希冀與崇拜，說句真心話，以往我主觀上寧可相信中國政府不講理，也不願意相信西方政權不講理。但留學歸來十多年後，我先是「冷看」，繼而「橫眉」，對自詡代表開放與民主力量的政權甚失所望，他們多是「律己以寬，待人以苛」，一碗水不能端平。



我今天仍然相信民主，依舊重視開放，這兩種精神本身都是可貴的，只是對於目前部分「掛着羊皮」的外國政府十分不齒。



如果美國是開放、公平的，為甚麼不經審訊、不提證據，就以國家安全受威脅為由，而全面封殺一家中資私人企業華為。華為壯大也不是這一、兩年間的事，何以中美兩國未開展貿易談判前，美國安全就不受該公司威脅，談判一開始，山姆大叔就突然變得十分不安全，而作勢要將一家有十八萬員工的公司置諸死地？



民主與開放社會的價值，是在於願意保護私有產權，對犯事者寧縱無枉。如今一家企業的存亡，卻讓美利堅用作談判籌碼，生殺之權一任己意。這不像是我過去所崇拜英、美、德等國家的制度。



香港法治最新的世界排名是第十六位，比排名二十的美國更高，曾參與旺角暴亂的黃台仰、李東昇已被刑事起訴，罪名與政治立場無關，性質跟法國「黃背心運動」的暴徒並無二致。黃、李二人棄保潛逃，到了德國，該國卻莫名其妙，給予他倆難民身份。我想問，如果美、法兩國的暴徒潛逃德國，是否也可獲難民身份？如果不是的話，何以偏偏只針對中、港政府？



菲律賓的法治一團糟，甚至傳聞現任總統杜特爾特曾親手槍殺三名毒販。但香港與菲國之間逃犯引渡沒問題，偏是跟中國內地司法互助就成了問題，試問這又是哪門子的道理？