香港經濟內外交困，經濟增長創下十年新低。然而，經濟下行風險不斷擴大，政府卻不作為，財政司司長陳茂波更是廢話連篇，你交個波畀佢，係人都知一定唔入！他表示，貿易談判經常峰迴路轉，難以估計未來發展，政府不會輕舉妄動對經濟預測做大幅調整，以免令市場誤解，但企業周轉有困難會提供支援，有需要亦會推出刺激內部消費措施，呼籲市民管理好個人承擔能力。幾句說話，盡見陳茂波的官僚套話，史上廢官又添一人。「政府不會輕舉妄動」即係乜都唔使做，企定定喺度，等上天降餡餅乎？



阿哥，上至特首，下至三司十三局嘅薪酬，全是由納稅人支付，而你作為財爺，派嗰四千個大洋都好似「倒瀉屎」（恕老朽不用「倒瀉籮蟹」咁斯文），對住啲咁嘅廢官真係唔扯火都唔係人！政府一味口爽，話施政「與民同行」、「急市民所急」，說的比唱的好聽，呼籲市民「管理好個人承擔能力」，潛台詞其實就係「你死你賤，好官我自為之」！



回歸二十二年，從董伯伯、曾爵士、梁振英到林鄭，香港都在口水多過浪花下浪擲光陰，從司法到民生、經濟無瓣掂，基層上樓望穿秋水，改善公共醫療、衞生未見寸進，人口老化但安老扶貧政策一塌糊塗，除了收緊長者綜援門檻，「神童局長」羅致光的「六十歲中年論」、要「中年長者勤搵工」更被狠批堅離地，而社署又話年底將更新安老服務統一評估機制，即係不可以同時輪候院舍和社區照顧服務，冇靈魂政府美其名叫「檢討」，其實係諗縮數。家陣排資助安老宿位嘅長者超過四萬人，輪候時間長達三十九個月，隨着人口不斷老化，政府再唔諗辦法，輪候時間只會愈嚟愈長，勢令更多長者含恨而終都輪唔到宿位。



講到尾，特區政府冇靈魂，施行政策盲摸摸，不肯面對基層市民的真正需求，只吹噓大灣區如何如何，試問如何改善港人生活？