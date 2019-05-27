上海政府於去年推出「一網通辦」政務服務，一改以往市民要到不同部門尋求協助的煩惱，將一千二百七十四項政務服務事項放到一個網站，市民只要完成登錄，就可以使用全程一體化的在線政府服務，包括統一公共支付、統一物流快遞等，大大便利市民的生活。



全國首創的上海「一網通辦」政務服務，透過上海市大數據中心，對全市的公共數據按照應用需求進行集中統一管理，打破部門本位的辦事方法，做到政務數據百分之百共享。運用大數據加上人工智能技術，網頁可以主動向市民提供個人化的服務。



具體的例子如市民往返中港兩地，現時香港人需要自己確認是否持有有效的回鄉證，如果沒有，就要自己到中旅社辦理證件。但在「一網通辦」的服務下，網頁得悉上海市民要到香港旅遊，會主動顯示訊息提醒港澳通行證是否即將到期，市民可以直接在線預約辦理證件。系統會根據電子身份，為市民自動填充個人基本資料，完成資料輸入後，只需五分鐘就會顯示預審結果，通過預審的市民可以選擇出入境辦理點、日期及時間，輕鬆一站式完成證件辦理。



香港政府在二○一七年公布《香港智慧城市藍圖》，指出以開放數據、智慧城市基礎設施以及科技應用打造智慧政府，當中提及於二○二○年採用單一數碼個人身份登入，並且應用人工智能、聊天機器人和大數據分析，以提升電子服務使用者的體驗。



智慧城市已成為各個地方的發展目標，香港必須急起直追。筆者一直要求香港政府部門的數據應互聯互通，以單一平台為市民提供一站式服務，希望政府能邀請上海市大數據中心的團隊到香港分享實踐經驗，相信香港推行了數碼個人身份後，智慧政府服務可以加速發展。