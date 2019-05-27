內地奇葩科技屢見不鮮，河南南陽市官方日前高調宣布，當地與民企合作研發的水氫發動機汽車正式下線，車輛不用汽油，只需加水即可行駛，結果被質疑是一齣官商合演科技鬧劇，網友紛紛群嘲，此發明可能就是全球油價暴跌的元兇。



發明水氫發動機的公司是總部位於浙江省金華市的青年汽車集團。據稱，水解製氫技術實現了車載水實時製取氫氣，自來水、河水、海水均可成為汽車能源。南陽市委書記、市長為此都親臨該項目現場，體驗了氫能源樣品公交車，為氫能源汽車項目取得的「創新發明」點讚。



不過，此發明隨即遭到內地多名專家否定，並指這類概念違反基本科學原理，在美國等國家反覆試驗過，更被美國能源部認定在車用領域沒有商業可行性，拿到中國來當作創新，非常不妥。尤其是該發明尚未經過權威科研部門認證，南陽官方就宣布出資四十億元，與該民企合作開發加水汽車。



好笑的是，該發明尚未經過權威科研部門認證，南陽官方就宣布與該民企合作開發生產，項目首期投資八十一億元，其中南陽市政府平台出資四十億元。但有內媒引述官方訊息，指青年汽車集團已被法院列為失信企業，董事長也已被法院列為「老賴」，以及被列為限制消費人員。



顯然，所謂的加水汽車發明，不過又是一項商業圈錢融資行為，不可思議的是，網上隨便都可以查到的「老賴」訊息，作為一個地級市的黨委和政府竟然沒有察覺，隨便大筆一揮就是四十億元，可見地方政府為營造政績，為形象工程，任意揮霍百姓的血汗錢，也不得不令人質疑當中是否存在官商勾結腐敗問題。



事實上，今次加水汽車發明並不新奇。上世紀九十年代，就曾揭發水變油騙局，黑龍江哈爾濱一名司機聲稱可將水變成汽油，一度被稱為「中國第五大發明」，獲政府提供大筆科研資金，最終騙徒被判刑入獄。



非常相似的是，早前曾風靡一時的國產「立體快速巴士」，又稱「巴鐵」，上層可載客，下層可通行車輛，這一概念剛出來時，也被許多人解讀為「驚艷世界的發明」，不但得到地方政府支持，更計劃納入二○二二年北京冬季奧運會的交通配套，風頭一時無兩，結果神話破滅，被揭發是一個非法集資騙局。



近年來，從中央到地方一片「創新」之聲，當局更強調要放寬監管，結果卻給予騙子更多的空間，一些人利用各種美麗的詞彙進行包裝，以所謂創新等新概念忽悠社會，從中騙取國家科技補貼及融資圈錢。不少地方政府和官員為了政績和個人好處，對這些騙局隻眼開隻眼閉，甚至淪為騙徒的保護傘與幫兇。



科技造假行騙醜聞頻頻曝光，主要原因是行騙成本低，每次揭發騙局，喧嘩過後就不了了之，相關責任人未受到全面追究，以致隔三差五就有奇葩科技出現。只有讓每個參與造假者付出沉重代價，並使每個合謀和參與者也受到應有的處理，才有望減少科技騙局出現。