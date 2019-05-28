功夫茶：反中亂港好得戚　愛國愛港備受辱

反對派近年遊行門可羅雀，往往「示威」變「示弱」，以致被譏為「四五個人行動」，近排氣勢卻有死灰復燃之勢，反修逃犯例遊行更號稱十三萬之眾，唔怪得垃圾會政棍好似打咗雞血咁High，又開大片又搞山寨會議。班友回光返照，到底有咩景轟？



答案一字咁淺，幫反對派打雞血嘅唔係別人，正正就係人稱「司底驊」嘅律政司司長。盲嘅都睇到，司底驊放生反對派無所不用其極，以戴妖為首嘅首批佔中搞手獲輕判，司底驊懶理全城鬧爆，堅拒覆核刑期，搞手們輕輕鬆鬆入祠堂打個白鴿轉，出番嚟鍍上一層政治光環，名副其實人生更加精彩。



畫公仔唔使畫出腸喇，反中亂港只要夠落力出位，有外部勢力賞識，就可以獲特衰政府頒發「免死金牌」，有恃無恐咯喎，仲唔忘情演出不甘後人咩！



俗語講得好，打狗都要睇主人。反對派總舵主漢奸黎由秘捐黑金到策劃佔中，罪大惡極，律政司連毛都唔敢掂佢一條，特別係恐嚇東方報業男記者單畸士，有圖有片，鐵證如山，點知眨吓眼就快兩年，東方同受害人先後十二度去信查詢辦案進展，律政司死都唔肯交代「告定唔告」，咁做法等同昭告天下，漢奸黎以後殺人放火又好，打家劫舍都好，一律唔使上身。有律政司咁大把保護傘罩住，漢奸黎自然肆無忌憚，反對派自然鬆毛鬆翼。



正如出席東方報業集團旗下《on.cc東網》時事節目嘅學者話齋，東方同受害記者都係納稅人，特衰政府「稅就識收，嘢就唔做」，律政司十足十獨立王國咁，「鍾意點就點」，點對得住米飯班主？唔好忘記，記者號稱「無冕之王」，東方更加係第四權嘅重鎮，維權尚且難過秋菊打官司，換轉一般市民蒙受冤屈，死咗都唔知咩事！



真係諗極都唔明，司底驊大宅僭建、自我特赦、秘撈唔申報，醜聞多到數唔到，鄧伯伯講嘅維吾爾族姑娘，辮子一抓一大把，就係呢隻，稍有羞恥心嘅，一早執包袱走人喇，偏偏司底驊笑罵由你笑罵，昏官我自為之，除咗因為無恥者無敵，更因為官官相護。司底驊親手葬送香港核心價值，禍害比當年老懵董有過之而無不及，簡直就係特區負資產，中央居然視而不見，連要求佢「查找不足」都慳番，唔怪得香港立立亂，牛鬼蛇神彈冠相慶喇。



一句到尾，漢奸黎恐嚇記者，打壓嘅係新聞自由，受辱嘅係一國兩制，律政司姑息養奸，就係長反中亂港者志氣，滅愛國愛港者威風，香港人心愈行愈遠，就係咁解。