神州觀察：吹哨者勇氣可嘉　醫療界黑幕難掩

海南萬寧近日有醫生自暴家醜，揭發自己和多名同事收受藥商回扣，並指院方管理層視而不見，甚至懷疑他們也有參與。對此該院院長矢口否認，不但強調自己不知情，更反指該醫生是精神病患者，毫不足信，事件引起輿論熱議。



醫院靠賣藥維繫經營，醫生開藥吃回扣，與藥商聯手抬高藥價，這在內地早已不是甚麼秘密，近年遭媒體曝光的、當局查處的各種亂象比比皆是，尤其是不少三甲醫院的院長、副院長等管理層紛紛出事，拔出蘿蔔帶出泥，揭發出塌方式、抱團式腐敗局面。百姓看病難、看病貴，藥價虛高，醫患矛盾愈趨激烈等問題不絕，與之不無關係。



上述醫生自揭其醜，不過是和喊出「皇上沒有穿衣」的孩子一樣，道出人人都知道的事實而已，不管本案涉事院長再如何砌詞狡辯，都有此地無銀三百両之嫌。另一方面，雖然當地衞健委表態對醫生拿回扣「零容忍」，承諾將嚴肅處理、及時公布結果，但能否說到做到，只能拭目以待。



反倒是該院長對爆料醫生的精神病指控，令人玩味，正如有網友戲言，所有人都在拿回扣，而且拿得心安理得，既然遊戲規則如此設定，大家一起悶聲發大財有甚麼不好？偏偏有人不知好歹，假裝清高，非要將事件捅出來，不但斷了大家的財路，對己亦無任何好處，說不定還會因此被追究法律責任，簡直是害人害己，這種人不是精神病又是甚麼？



或許像電影《月黑高飛》中關於「體制化」的闡述：監獄的圍牆很有趣，開始時你會痛恨它們，慢慢地，你就會變得適應，直到最終再也離不開它們，不得不依靠它們生存。雖說有些鳥兒注定不會被關在牢籠裏，每一片羽毛都閃耀着自由的光輝，但在現實中又有幾人能如男主角一樣幸運？而這樣的體制之下，所有人都在裝睡，想憑一己之力「淨化行醫環境」，無疑是太傻太天真。



況且與體制鬥的人一般都不會有好下場。像早前舉報鴻茅藥酒的廣州醫生，同樣遭遇了「被精神病」及跨省追捕厄運；而據本次挺身舉報的醫生所言，事後亦已收到停職威脅；至於早前揭發安全帽質量問題的農民工，據指已經很難再在行內做事；勇坐車頭維權的女士，傳言已被當局立案調查。



當然，內地藥價貴得離譜，老百姓「一病回到解放前」，乃至被迫「救一個、放棄一個」，跳樓跳橋等悲劇不停上演，罪責非只在醫生收回扣上。事實上，正因九十年代施行的「醫療產業化」引發了如今的瘋狂逐利行為，令整個行業道德崩潰，民眾生老病死只能靠自己，政府的養老承諾早已淪為謊言。