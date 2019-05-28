正論：強制驗樓走過場　跌窗殺人官有責

香港自詡法治之區，港府官員一直為香港在相關國際排行榜上的名次而沾沾自喜，其實這一切都是表象罷了，從律政司放生政治黑金案及佔中黑手，到屋宇署強制驗樓驗窗計劃走過場，搞到塌樓塌窗殺人事故不斷，無不反映香港禮崩樂壞，法治蕩然。



年初發生的尖沙咀酒店跌窗殺人悲劇，令人關注香港樓宇年久失修的問題，也證明港府推行多年的「強制驗樓驗窗計劃」形同虛設。數據顯示，截至去年底，有關計劃的不遵從比率分別達四成四及近一成；更有甚者，逾期強制驗樓通知書達兩萬七千多張，但屋宇署只提出一百三十九宗檢控，檢控比例不足百分之一；逾期強制驗窗通知書達四萬七千九百多張，但屋宇署僅發出三千七百多張定額罰款通知書及四十一宗檢控，比例同樣低得令人匪夷所思。



老虎不發威，就會被人當病貓，很明顯，屋宇署就是這樣的「病貓」。屋宇署有法不依，檢控比例低得可憐，何止沒有阻嚇性，簡直就是變相縱容。一二年，曾蔭權政府推出有關計劃，強制三十年樓齡以上的樓宇業主須驗樓，十年驗一次；樓齡十年以上的業主須驗窗，五年一次，而主其事的正是曾蔭權的愛將、發展局局長林鄭月娥。七年過去了，林鄭的官職三級跳，由發展局局長晉升為政務司司長，再由香港二號變成特首，可惜平步青雲不代表施政能力提高，從驗樓驗窗計劃徒有虛名，足證「好打得」是美麗的誤會。



最可悲的是，強制驗樓驗窗計劃變形走樣，市民未蒙其利，先受其害。由於宣傳不足及監管漏洞，不少市民不知只有在屋宇署主動通知下才須驗樓驗窗，以致亂象百出，更有無良商家乘機推銷貴價驗窗服務，但工程師卻不是合資格人士，令市民蒙受損失。消費者委員會一再收到有關驗樓驗窗服務貨不對辦的投訴；申訴專員公署亦因為收到數十宗屋宇署未能妥善執行計劃的投訴，主動展開調查。



香港舊樓危樓林立，「都市炸彈」防不勝防，港府推出強制驗樓驗窗計劃，出發點不可謂不好，可惜港府施政從來是言語的巨人，行動的侏儒，有關部門官僚作風盛行，多一事不如少一事，少一事不如不做事，最終是好事變成壞事，惠民變成擾民，直至淪為不法商家上下其手的呃錢陷阱。官雖不殺伯仁，伯仁因官而死，如果不是屋宇署胡混度日，「強制」驗樓驗窗名存實亡，怎麼可能發生那麼多跌窗傷人甚至殺人事故呢？



所以說，世不患無法，而患無必行之法，香港的問題不在於缺少法律，而在於有法不依或者雙重標準，欺軟怕硬，「法治之區」早已百孔千瘡。從這個角度看，就算港府修訂逃犯條例僥倖成功，但有法不依的老毛病不改，有法律也等於無法律。與香港簽署了引渡協議的德國收容兩名涉旺角暴亂的逃犯，引起國際社會對香港法治水準的質疑，這就是人必自侮而後人侮之。