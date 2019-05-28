世界視線：美伊開戰風險高　日本難做和事老

美國總統特朗普訪問日本，雙方除了談及北韓核問題以及經貿等議題，特氏還表示，已聽取日相安倍晉三跟伊朗領袖會談的說明，並表示樂觀其成，強調美國也有跟伊方對話的意願。當前美國跟伊朗劍拔弩張，擦槍走火的危機居高不下，特氏以為單憑日本當和事老就可化干戈為玉帛，顯然並不實際。



日本與伊朗領導層的關係相對良好是事實，但那更多基於雙方的實際利益。一九七九年伊朗人質危機，美國搞起了對伊朗石油的禁運，東京政府出於自身經濟發展的需要，一度對「老大哥」陽奉陰違，繼續入口（當時日本是伊朗最大石油出口國），惹得山姆大叔相當不滿。反觀二○一五年伊朗核協議簽署之前，日本跟隨美國、歐洲的大隊，停止輸入伊朗石油，及後隨着協議簽署禁運取消，德黑蘭立即停止向日本出口石油、天然氣，還將原本日本人經營的三座大型油氣田劃給中國，日伊兩國的「友誼」有多牢固，於此可見一斑。



事實上，特朗普政府對伊朗的所作所為，派軍艦到人家的門前耀武揚威，一再增派大軍壓境，沒有半點「坐下來談」的應有態度，日本人的說項毫無說服力。不妨這麼說，伊朗這麼多年來在美國的壓力下尚且挺過來，斷沒有理由在現階段跟對方簽城下之盟。最重要的是，特朗普信用極差，美伊弄到今天幾乎兵戎相對的局面，就是特氏罔顧國際社會反對，單方面撕毀核協議所致。再者，特氏對於「盟國」說翻臉就翻臉，安倍這個「說客」值幾個錢，也就不言而喻。



如果說德黑蘭真的指望外國奧援，也應該是俄羅斯總統普京，排隊也輪不到作為美國跟班的日本。伊朗跟俄羅斯在敍利亞共同對抗美國，雙方有一定合作基礎。另一方面，美伊目前鬥而不破的僵局，對俄國來說無疑最有利，別的不說，伊朗石油賣得少了，俄國自然有更多生意可做。美國顛覆德黑蘭政權，徹底控制伊朗，肯定是俄羅斯最不樂見的結局。在這種情況下，美國真的要對伊朗動武，普京應該不會袖手旁觀。