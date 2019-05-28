美國政府已經不只是制裁中國電訊設備製造商華為，因為它沒有任何確實的證據，來證明華為觸犯了美國的法例。而華為作為中國企業，在美國之外的經營、運作和交易，怎麼可以由美國政府來決定違反其國內法律呢？



美國對華為連坐式的封殺，純粹出自政治目的，用美國總統的行政命令推行，連其國內司法程序也迴避，這是繼去年制裁中興通訊之後更進一步，卻並非例外，美國政府早有先例。



二○一三年，美國以貪污行賄罪制裁法國核企業阿爾斯通，處以天價罰款，實質沒有足夠的證據。結果是美國通用電氣藉機低價收購該公司，控制法國全國的核電廠，並將阿爾斯通瓦解。這是極其醜惡的政府傷害外國企業以奪取市場的案例。華為當前的處境比當年阿爾斯通一事更惡劣。因為美國政府不僅要搶奪華為現時在5G市場所佔的優勢份額，更欲把華為肢解。



而在法國的阿爾斯通之後，便是中興、華為，跟着更可能是大疆等。其實，在這系列大企業之間，還有眾多較小企業，就連早幾年美國重罰歐洲銀行等，也顯然是美國官商勾結地用自身霸權，在國際市場上挽救美國企業衰落的競爭力。



美國的政府與企業都是從美國體制孕育出來，而該體制始自殖民主義，依靠種族滅絕政策、奴隸主義，通過戰爭來擴展。美國的民主、自由、公平、正義都是建基在這些醜陋的政治、經濟行為之上，均只是掩飾，而非美國體制運作的基本原則。



在美國享受着霸權主義帶來的富裕時，其政府與企業還可以表現出一點自由、民主與公義。但當自身競爭大不如前，也不願意努力進行正當競爭時，特別是當霸權主義受到挑戰，美國體制的基石開始崩裂，其政府與企業的本質便暴露出來，也變得歇斯底里。近十年美國在戰場和國際市場上的表現，正愈來愈體現着這種轉變。



因此，中美不單只貿易戰、科技戰，美國政府封殺華為也不單只為了掠奪華為的國際和中國內部市場，而是一個更大行動中的一部分。這個行動是特朗普的「美國優先」，但非靠市場正當競爭，而是用盡各種政治、經濟、金融、法律的手段，包括眾多不合法、作假的醜惡伎倆。



美國對中國推行的新冷戰，便是要把第二次世界大戰以來，特別是上世紀九十年代以來的國際化全然推倒重建，按照「美國優先」的霸權主義來重整，無論是中國、俄羅斯，乃至歐盟、日本，均要按照美國的旨意重新安排，作為美國的附庸。