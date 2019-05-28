今年是美國自定的國內法《與台灣關係法》四十周年，當時美中建交，拋棄了「老朋友台灣」，《美台共同防禦條約》也作廢。台灣如喪考妣，對老美又是抗議，又是失望，又是撒潑打滾，又是聲稱要「莊敬自強」、「反攻大陸成功」。老美當然不能、也不會真的拋棄她的老朋友，從自身的戰略利益出發也不能拋棄，且要有「實質上的加強」。怎麼辦呢？和台灣已無「外交關係」，不能再簽甚麼「條約」，北京更是虎視眈眈盯着美台，老美也不想因為有甚麼不慎又惹惱了北京，破壞中美剛剛建交的「大好局面」。



老美知道，相比之下中國大陸的重要性是大大超過台灣的，於是最好搞「單邊主義」，也即老美自定「國內法」，解決對台關係之問題，為插手兩岸事務、干預中國內政埋下伏筆，製造「根據」。有了這個「國內法」，美國成立在台協會，台灣跟着設立「北美事務協調委員會」，雙方繼續保持「非官方」關係。與此同時，老美可繼續對台售武，「大家還是老朋友」。



為甚麼台灣設立的機構叫「北美事務協調委員會」、而不叫「美國」甚麼委員會呢？大概是那個時候台灣當局還很生氣吧，還很強烈不滿山姆大叔和北京建交，「徹底出賣了台灣」吧。於是要把美國「降格」為一般的北美國家，何況美洲已有許多國家和北京建交，台灣和它們要有許多「非官方」接觸。那時的老美，在台灣眼裏和美洲這類國家應「一視同仁」，以此表示老美對台沒那麼重要吧。這當然是自欺欺人，台灣當局啥時離開了老美的庇護還能活得了？



光陰似箭，四十年已經過去，海峽兩岸、中美關係都發生了深刻而巨大的變化。日前，台灣的外交部宣布將那個北美委員會更名為「台灣美國事務委員會」，以顯示「對等」和「地位提升」云云。山姆大叔則表示，新名稱「更能反映協調美國在相關事務時的角色」。這當兒，台灣的國家安全會議秘書長李大維到訪美國，與白宮國家安全顧問博爾頓會面，美台官方交往大大提升，四十周年互贈厚禮也。