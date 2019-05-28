美國增兵中東，擺出一副隨時攻打伊朗的姿態，到底是虛張聲勢，還是真的不惜一戰，暫時不得而知，唯一可肯定的是，美國軍火商已從中撈取不少好處。華府以伊朗對中東盟友的威脅進入緊急狀態為由，繞過國會的審議程序，直接向沙特、阿聯酋及約旦等中東國家出售武器，令國內多家軍火商獲得更多訂單，賺得盆滿缽滿。尤其對正受到737 MAX客機安全問題困擾的波音公司來說，伊朗危機有如一場及時雨，單是替沙特生產F15戰機，已令其獲利不少。



明白這個道理，就知道特朗普為何單方面撕毀伊朗核協議。撕毀協議才能製造危機，才能出售武器，才能得到軍火商支持以爭取連任。至於爆發戰爭將會導致多少生靈塗炭，全世界將會受到多大傷害，老美根本不在乎，他們為了「美國優先」，為了「讓美國再次偉大」，從來不擇手段。



歷史早已證明，美國從來都是靠戰爭發財。在一戰中發了小財，在二戰中成為暴發戶，從此一發不可收拾，數十年來直接或間接發動的大大小小戰爭達六百多場，國與國之間的戰爭幾乎都與美國有關，而世界之所以永無寧日，也正因為老美不斷無事生非。然而諷刺的是，美國往往倒打一耙，指摘其他國家威脅美國安全，威脅世界和平。今次美軍增兵中東，理由是伊朗可能對美國在該地區的利益構成威脅，正是典型的賊喊捉賊，到底是誰威脅誰，三歲小孩也懂分辨。



說穿了，當年美國攻打伊拉克是為了石油利益，今次製造伊朗危機主要是為了軍火商利益，至於會不會真的打起來，則是另一回事，反正美國目的已經達到，軍火商已大發其財。當然，美國對伊朗極限施壓，也有「項莊舞劍，意在沛公」的味道。伊朗是中國主要能源供應國，在「一帶一路」中處於關鍵地理位置，美國禁止伊朗石油出口，企圖扼住中國經濟命脈，用心何其毒也！