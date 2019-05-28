中美貿易戰演變成中美科技戰，地球有可能被分為兩個科技陣營、兩個數碼世界，這種場面類似於昔日的東西方冷戰。不同之處在於，以前蘇聯為首的華約與美國為首的北約之間幾乎沒有經濟往來，而現在是全球處於同一個供應鏈；過去是西方佔據絕對經濟優勢，如今則是東西方各有千秋，中美科技戰可以定義為「冷戰2.0」版。



美國舉國家之力打壓華為，無非是華為成為了中國高科技的代表，對美國科技霸權構成了實實在在的威脅。然而，不管美國如何欲加之罪，如何加大打壓的力度，想壓垮華為並非易事，中國本身就是一個巨大的市場，華為僅靠中國市場就可以生存，而在中國政府全力支持下，有中國消費者忠心擁戴，華為不會倒下，反而會更加強大。



正如華為老總任正非所言，對美國的打壓感到興奮，聲言「美國人低估了我們的力量」。他更強調，如果華為不能和平崛起，就要武裝崛起。所謂「武裝崛起」，就是在美國甚至歐洲「斷供」之下，華為將建立起自己的操作系統，與iOS及Android互別苗頭。



當中國科技業決心走自己的路，地球村就會一分為二，中國在「東村」，美國在「西村」。同屬東村的還有部分亞洲、非洲、南美洲國家，而歐洲雖然與美國有矛盾，但共同的意識形態及基督教文化，決定他們最終將留在西村，或者在東西村之間左右逢源。



心理學上有「自我實現預言」之說，即你預期對方變成甚麼樣子，採取甚麼應對措施，最終對方就真的成為你希望的那個樣子。美國將中國視為合作夥伴，採取接觸政策，中美經濟將融為一體；美國將中國視為敵人，處處打壓，中國別無選擇，只能成為美國的敵人，這就是「修昔底德陷阱」。這場東西村衝突規模之大，超過二次世界大戰，十年或二十年後才能分高下。