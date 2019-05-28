香港樓價、租金、生活費貴絕全球，貧富懸殊世界第一，「居大不易」；法治淪亡、政府施政失效，曾幾何時的人間樂土，滿城都是人不像人，鬼不像鬼，不少人因而萌生乘桴浮於海之念。



根據保安局估算數字，去年約有七千六百名港人移民外地，較前年的六千五百人大增一成七。保安局指出，香港居民離境外遊時不需向政府申報外遊目的，故當局沒有港人移民外地的直接統計數字，當局是按向警方申請無犯罪紀錄證明書的數字等資料，估算港人移民外地數字，而申請無犯罪紀錄證明書，目的亦包括海外升學。



東晉時代陶淵明（潛）棄官歸田園，返鄉途中寫了一首《歸去來辭》：「悟已往之不諫，知來者之可追，實迷途其未遠，覺今是而昨非。」官場虛偽，爾虞我詐，不如歸去，徜徉在大自然的懷抱裏。陶淵明亦有膾炙人口的《歸園田居》五首，紛紛擾擾、惶惶恐恐過活的人，對「久在樊籠裏，復得返自然」會十分嚮往，但詩人歸田園後一樣不得安寧。陶淵明歸隱後第三年，一場大火把房子燒了，隨後幾年天災人禍接踵而來，十分坎坷。陶淵明在現實中找不到理想國度，惟有在創作中虛擬夢寐以求的「世外桃源」。



人間無淨土，何處是桃源？



陶潛《桃花源記》千古傳誦，令人神往。說的是武陵有位漁人，在一條河的上游忽見一片絕美的桃花林，便把船扔下，走到盡頭，一座高山擋住去路，漁人見山有洞，就鑽了進去。眼前是個美麗新世界，土地平坦、房屋整齊、水池清亮、道路四通八達；男女老幼，淳樸善良，種地採桑、歡歌喜舞，人人快樂。漁人更被邀宴，住在「世外桃源」的人告訴他：祖先為避戰亂，秦朝時就來到這裏，已和外界隔絕多年，根本不知秦朝後有漢朝，更不要說魏晉了。漁人住了幾天，向這些快樂熱情的人告辭，後來，他順着走過的路再尋桃花源，已不可得。



《桃花源記》描繪一個沒有國家、沒有政府、沒有戰亂、沒有天災人禍，到處充滿和平、幸福、自由、平等的理想世界。雖是詩人的烏托邦，卻反映了他對現實的不滿。



八十高齡遭逢文革浩劫，被迫害至死的中國史學家陳寅恪先生，也曾對《桃花源記》所描繪的美麗新世界信以為真，將陶淵明的「桃花源」加以「考據」，說是在弘農和上洛之間的塢堡。「人間無淨土，何處是桃源？」這不但是千幾年前詩人的幻想，也是近代中國顛沛流離的知識分子的悲鳴。



正是「蕭瑟秋風今又是，換了人間」。香港曾經是一塊與中國大陸只有咫尺之遙的淨土，今天卻淪為「棄城」！