明人不做暗事，這句話當然不適用於律政司司長鄭若驊。此婦僭建豪宅、涉呃按揭、秘撈仲裁，全都是見不得光的勾當，然而最令人嘖嘖稱奇的，還是她對自己的家事諱莫如深，上任前外界一度誤以為她是單身。偏偏愈不想被人知道，愈被更多人知道，其家人每次都是她「賴嘢」後順藤摸瓜暴露於天下，可見冥冥中自有主宰。



鄭若驊老公原來是其「鄰居」潘樂陶，全因鄭若驊履新首日即遭踢爆豪宅僭建，解畫時不得不坦承「潘樂陶係我先生」，外界才驚悉她已婚。如今歷史又再重演，她秘撈仲裁案被傳媒挖出相關文件，其子曾在某宗案件的代表律師行實習，與案中律師共事，被涉事的阿根廷政府質疑有利益衝突，「家事」又再曝光。成家人都有這樣那樣的問題，簡直諷刺。



想當日，林鄭說請人組班很難，因為政府是熱廚房，隨時「燒到屋企人」，令「人才」卻步，此言差矣。政府問責官員由中央任命，為市民服務，手握公權力，有權制訂政策及執法，而且薪酬之高幾乎冠絕全球。在這樣的情況下，受公眾監督、將一切攤在陽光底下，不僅是必然的事，而且是必須付出的代價，否則權力令人腐化，官員隻手遮天，為所欲為，仲成世界？而高官的家人當然也要受到適度約束，最起碼要讓公眾知道丈夫兒子是誰，否則私相授受、「我爸是李剛」等內地亂象，遲早變成香港常態。



更何況，鄭若驊明知香港有第四權和公眾監督，依然知法犯法、壞事做盡，可見骨子裏就是有恃無恐、無法無天，讓這種人繼續執掌法治，香港危矣！先後已有多人向廉署舉報她涉呃按揭，如今又被揭發秘撈無申報，可能觸犯公職人員行為失當罪，深挖下去，難保不會有更多醜事浮上水面。惟廉署至今仍沒有行動，難道律政司司長的地位比特首更超然，凌駕法治之上？