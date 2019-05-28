台灣高雄市長韓國瑜的民望出現斷崖式下跌，在國民黨內與郭台銘相差無幾，如果跟民進黨的賴清德對選，也再無必勝把握。原因無他，因為韓市長開始穿煲了，在公眾場合受質詢，人家發覺他對市政完全不熟悉，平素叫得響徹雲霄的「韓式口號」，被問到如何落實時，往往只能將口號重喊一遍。有一次他被人連問三次，卻都在繞圈子，結果氣得對方即場做出個翻白眼表情，這片段在網絡上被瘋傳。



筆者或者是香港評論界中，最早向韓國瑜吐槽的人，我一直告訴大家，台灣民智不高，經常每選一個政客就後悔一次。早前，香港卻有人傻不楞登地跟着寶島輿論的尾巴走，人家說韓國瑜好，他們又跟着唱好，當時甚至有人說，如果香港也有民主開放的選舉，咱們也能出個韓國瑜云云。聽到這等言論，實在讓我笑得噴飯，其實這類小丑式政客，對社會發展是阻力多於助力，讓他們上台，甚麼事也不會做得成。



看人要入木三分，我老早說過，韓國瑜是屬於「做騷」型政客，在競選場合上找來二百多個光頭人，說要「光照高雄」，這是任何一個實幹從政者都不齒為之的事，可見其人心思只在於如何搞「噱頭」，而不在實務之上。



如果台灣像美國般強勢，全球獨大，那當地選民挑個小丑人物當第一把交椅，讓大家樂呵呵是可以的。美國人讓特朗普總統瞎搞一輪沒問題，無論是軍事還是經濟，美利堅一國之力便足以跟全球抗衡，你怎麼弄，也是弄不垮它的。



台灣可不同，內外交困，實在折騰不起，如果再選這類「做騷」政客去讓政治、經濟停擺，那麼此地便離「死」不遠了。今日英國的境況不比台灣好得了多少，也是蹉跎不起，但據說首相之位很可能由一個叫約翰遜的人接手，此人是另一個特朗普，嗚呼！我真是要祝英國好運了。