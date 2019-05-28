論文造假在中國國內氾濫成災，有學者感慨中國學術造假每年都成批地出現，有時牽涉名人時更會引起轟動。學者說，中國人很聰明，但全用在造假上，連「中國夢」都轉換成了「造假夢」。學者的譬喻可謂貼切之至。



早年世界最大學術活動出版機構之一的施普林格，曾發表撤稿聲明，宣布已撤銷一百零七篇來自中國的學術論文。最可笑的是，調查發現這些論文的審稿人電郵地址是假的，甚至審稿報告也是偽造的。如此神奇的造假，難怪令人驚嘆：中國除了騙子是真的，其餘都是假的。



面對學術不端、科研人員數據造假、篡改履歷表、偽造同行評審屢禁不止，政府開始感到問題嚴重，係時候要做啲嘢。去年政府推動提高科研誠信的大規模改革，包括建立全國性失信行動數據庫，被列入黑名單的人，將失去經費或研究崗位的申請資格，甚至影響其在學術領域以外的工作機會。這其實不算甚麼新鮮事，世界各地對高校學術不端的界定、調查和懲罰也有一套嚴謹的制度，無論是教師或學生，造假都會納入個人誠信紀錄，將長期影響其未來工作和學習。



政府認為要讓學術造假者「一處失信，處處受限」，不只要終止造假者的學術生涯，且要影響他們在學術領域以外的工作機會，譬如他們將會在申請銀行貸款、開辦公司或是擔任公務員等方面受到限制。換言之，有關的懲罰不只局限於學術範圍或個人道德層面，甚至可以根據法律處罰。治亂世，用重典；治學術造假歪風，用重罰，實在也有必要，否則科研生態系統難以淨化。



當科研人員想造假時，面對「一處失信，處處受限」的懲罰，學術造假要付出的機會成本增加了，因為不但學術之路終止，連日常生活使用信用卡、買保險甚至火車票也受限制，那麼，造假前又豈能不停一停、諗一諗？