本土民主前線黃台仰和李東昇被控二○一六年旺暴案中分別涉犯暴動、襲警等罪，二人棄保潛逃獲德國難民庇護，中國外交部駐港特派員公署向德國提出嚴正交涉，表達強烈不滿和堅決反對，指出「不得干預香港事務和中國內政」。



特首林鄭月娥稱，德國當局的庇護是直接衝着香港的司法獨立，讓人感覺到香港的法庭不能給予被檢控人士有公平的審訊，所以非常嚴重。她在得到外交部駐港公署同意下，親自召見德國駐港署理總領事，對德國政府的決定表達極度反對及遺憾。



黃李在本港涉犯的暴動及襲警罪屬嚴重刑事罪行，在香港接受審訊是理所當然。德國卻給予二人「難民」身份提供庇護，反映德國認為二人在香港不能受到公平審訊，明顯混淆是非，侮辱本港法治體制及司法獨立。



香港法治水準如何，國際自有公論。近一、兩年無論在世界正義工程、世界銀行或世界經濟論壇的法治排名中，香港都排名世界前列，更勝美國。世界正義工程法治指數中的「秩序與安全」，香港在世界排名第四，也遠高於德國的排名第十五。而根據世界經濟論壇的《全球競爭力報告》，香港在司法獨立方面亞洲第一，可見本港的司法獨立得到全球認同。



德國包庇黃李二人，助其避開審訊，逃避責任，對香港司法制度毫不尊重，也無視權威國際機構對香港司法制度的高度評價。德國未有向香港警方求證，單憑黃李片面之詞便作庇護決定，不合常理。看來是藉此抹黑香港、干預逃犯修例來討好美國，才是包庇黃李的主因吧。



美國向中國發起貿易戰，德國作為美方盟友插手打擊香港並不為奇。但美國重視利益，就算是盟友也不會作讓步。德國現在干預香港事務，做美國幫兇，只會讓特朗普認為施壓有效，他日若德國與美方出現衝突，只會自討苦吃。