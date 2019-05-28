為期四天的歐洲議會選舉結束，初步結果顯示，中間偏右的歐洲人民黨雖然保住第一大黨的地位，但議席卻大幅減少近四十席，中間偏左的社會黨團情況亦差不多，料將損失約四十個議席。相對而言，民粹及極右黨派則由原本僅二十席飆升逾倍，綠黨亦比上次選舉有更多斬獲。



事實上，各國的民粹派政治明星，表現均十分亮眼，特別是英國脫歐派大將法拉杰，其領導的「脫歐黨」儘管成軍不久，但已成功超越執政保守黨和工黨兩大傳統政黨，與此同時，支持留歐的自由民主黨得票率亦大增近兩倍。在法國，瑪琳勒龐領導的「國民陣線」擊敗總統馬克龍領導的「共和前進黨」。意大利方面，副總理薩爾維尼領導的「北方聯盟」黨大獲全勝，躍升為歐洲議會內最大的意大利黨派。至於有「匈牙利特朗普」之稱的總理歐爾班，其所屬的政黨獲得壓倒性勝利，歐氏揚言，將要跟一切反移民的政治力量合作。



這場選舉被視為數十年來最受矚目的歐洲議會選舉，投票率逾五成，創廿年來新高，不僅支持右翼及民族主義政黨的選民空群而出，傳統中間偏左及偏右選民亦明顯感到危機，踴躍投票，可以預料，歐洲內部「繼續融合」跟「走向分裂」之間的大辯論，將愈演愈烈。



讓傳統「融合派」聊以自慰的是，儘管「分裂派」勢力有所提升，但畢竟席次仍有限，歐洲人民黨領袖韋伯公開呼籲所有支持歐盟的政黨捐棄前嫌，共同抵禦分裂的逆流。事實上，今次選舉中迅速崛起的另一股政治勢力──綠黨，在這方面被寄予厚望。該黨今屆選舉在芬蘭、愛爾蘭、瑞典等國成績理想，特別在德國，當地輿論更認為綠黨有機會在下次大選中問鼎總理大位。除綠黨的關鍵少數派地位，令它有機會成為影響政策走向的「造王者」，綠黨最關注的氣候暖化等環保議題，令它更傾向支持統合能力更強、可協調各國政府行動的「大歐盟」。大西洋彼岸的美國政府，特朗普高舉「美國優先」大旗，結果是退出巴黎氣候協定，殷鑑在前，豈能不引以為戒？



然而話分兩頭，傳統智慧認為民族主義勢力各自為政，一盤散沙，儘管在各自國家聲勢浩大，但要顛覆整個歐盟，卻遠沒這個能量，這種看法今時今日未必適用。在歐洲議會選舉前夕，特朗普的前國師班農頻繁穿梭歐洲各國，聯合右翼民粹勢力，企圖複製一六年美國大選。其實不用班農「攪局」，一股「反歐盟」的右翼勢力近年已隱然成形。去年九月，意大利的薩爾維尼就跟波蘭執政「法律與公義黨」黨魁卡欽斯基組成反移民聯盟，歐爾班積極響應，強調樂見右派反移民力量成為「歐洲最偉大的變革」。



對布魯塞爾來說，最頭痛的或許不是英國脫歐搞得一地雞毛，而是有些國家「打着紅旗反紅旗」，像匈牙利，手拿歐盟大筆津貼，卻經常拆歐盟的台。然而最核心的問題始終是，這些年來歐盟擴展速度太快，一個國家內部經濟發展不均，尚且引發種種矛盾，更何況不同主權國家？可以說，歐盟今天面臨的「分裂危機」，是遲早要來的事。