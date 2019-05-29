世界視線：核武安全僅藉口　美干預別國內政

哪個國家是世界上唯一曾經實戰使用核武器，殺害數以十萬計平民？普天之下又有哪一國政府喜歡向小國施壓，強迫放棄核試直至其驗證滿意為止？只許州官放火，不許百姓點燈，無論是新近對伊朗咄咄逼人，還是較早前對北韓劍拔弩張，總會令人對美式霸權有更深體會。



核武具有毀滅人類的威力，不提兩次原子彈在日本造成的生靈塗炭，單看切爾諾貝爾與福島的核災影響便知其嚴重性。世界文明的共識，核武只能用來制止戰爭，而不是引發戰爭。美國當時在日本投下兩枚原子彈，最大的理由也是促使日本停止侵略行為。擁有核武的國家，具備軍事上的威懾效果。美國與前蘇聯多年冷戰，現在俄羅斯也在很多問題上對着幹，五角大樓卻一直按兵不動，莫說直搗莫斯科，即使在外地亦絕少正面衝突。以山姆大叔的性格，自己有槍有炮，北極熊為何不敢打？答案就是根據權威研究，俄羅斯擁有近七千枚核彈頭，冠絕全球，試問誰敢動俄國半分？



有理由相信，華府以棄核作為藉口，粗暴干預別國內政。就以伊朗為例子，本身已簽訂核協議，朝着國際同意的標準前行。特朗普上台後，一句不喜歡便自行退出協議，卻又要整天以核武為藉口向伊朗極限施壓，制裁無所不用其極。核協議是經過多方包括美國磋商談判才達成，特朗普隨隨便便推倒了，卻又提不出實際的替代方案，只是口號式對伊朗指指點點，絕對令人懷疑其居心。特氏否認意圖推翻伊朗現政權，其實是放話想德黑蘭政府放下武裝，做美國傀儡，聽聽話便萬事有商量；若不服從，伊拉克的下場有目共睹。



根據《核不擴散條約》，五個聯合國常任理事國名正言順擁有核武，實際上印度、巴基斯坦、北韓早有核武器，以色列、伊朗等亦盛傳在發展這「滅世武器」。金正恩能夠守住半壁江山，與特朗普平起平坐談判，誰都知道是看在平壤的秘密武器面上。對小國來說，這是護身符也是談判本錢；對伊朗來說，最怕是放下彎刀，立地成美奴吧。