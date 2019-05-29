正論：管治江河日下　民怨星火燎原

昨日本港有兩份民意調查發表，內容大同小異，都是市民對政府的滿意度如江河日下，各問責高官的民意支持率亦是慘不忍睹，低處未算低。一個被大多數市民唾棄的政府，縱然苟延殘喘，也不過是一具沒有靈魂的行屍走肉。



港大民調顯示，受訪者對港府的不滿意度高達百分之五十五，比上月增加七個百分點，滿意度低及百分之二十七，下跌兩個百分點，不滿意度為滿意度的兩倍。特首林鄭的民望亦是不堪提，反對率達百分之五十九，遠高於支持率的百分之三十二。無獨有偶，中大的調查顯示，對林鄭的平均評分僅四十八分，不合格，較去年同期更下跌八點九分；三位司長的評分亦是「飛流直下三千尺」，其中律政司司長鄭若驊僅獲三十三點七分，打破她上任一周年時獲得的三十五點九分的低分紀錄，印證了何謂沒有最低，只有更低。



事實證明，兵熊熊一個，將熊熊一窩，林鄭本人的「好打得」招牌已被去年的颱風山竹吹得稀巴爛，整個管治班子亦創下回歸二十多年來的諸多「之最」：如「最沒有存在感」的政務司司長張建宗、「最廢」的財政司司長陳茂波、「最無恥」的律政司司長鄭若驊，其他問責高官也是彼此彼此，不是最涼薄，就是最無能，總之沒有一件拿得出手。事實上，港府連派四千元都派到民怨沸騰，好事也變成壞事，這既是港府管治無能的冰山一角，更是香港在政治、經濟、司法、房屋、環保、教育等各方面每況愈下的縮影。



香港的潰敗是全方位的，最顯著者莫過於法治蕩然。佔中案一拖四年，結果早前被輕判的搞手既是「第一批」，也是「最後一批」，另外三十多名搞手全獲放生；與佔中密切相關的政治黑金案，一早不了了之；壹傳媒黎智英刑事恐嚇東方記者案明明證據如山，一拖經年仍無下文。當律政司不再是社會正義的守護神，反而墮落為罪犯保護傘；當「反中亂港獲庇護，愛國愛港受懲罰」成為特區主旋律；當律政司司長帶頭知法犯法，香港禮崩樂壞，市民對前途悲觀絕望，爭相移民逃難而去，何足為奇。



再以港府建議修訂《逃犯條例》為例，本是為了堵塞法律漏洞，洗脫香港「逃犯天堂」的惡名，不料由於思慮不周，宣傳不足，加上建制派內部不團結，結果遭到反對派瘋狂狙擊，議事堂大打出手、粗口橫飛事小，更鬧出「山寨會議」、「非法主席」等等鬧劇，令人搖頭嘆息。立法會早有「垃圾會」之名，如今升級為「鬥獸場」，說到底不就是港府窩囊嗎？不就是每有外部勢力介入，港府的懼洋症立即發作嗎？



民意顯示七成一市民對香港政治失望，決非偶然。眼前的情景，不禁令人想起漢朝賈誼在「七王之亂」前的預警：「夫抱火厝之積薪之下，而寢其上，火未及燃，因謂之安，偷安也。」不錯，港府坐在民怨火山之上，高官猶自苟且偷安，胡混度日，真是無可救藥。