產評：出口術難穩股匯　更大風險在後頭

自中美貿易戰五月初升級後，港股月內累挫近8%，內地滬綜指瀉了半成，市場更憂慮人民幣匯價一下子貶近「七算」會引發金融戰，惹來全球恐慌拋售。在悲觀情緒日益籠罩下，多位內地官員再「出口術」維穩，惟這緩兵之計效用成疑，若中美僵局持續，更大風險仍在後頭。



眼見股匯弱勢未止，內地多位金融體系最高級別官員近日先後強調，中美貿易摩擦升級對金融市場的衝擊有限，雖然一度波動，但目前心態已回復穩定，相信往後影響更小。他們又重申，中國從未採取人民幣貶值來應對貿易衝突，完全有信心保持匯率穩定，並警告沽空人民幣必然遭受巨大損失。不過，就算如何維穩，中港股市僅象徵式反彈，足證市場想見的是實質「和解」，而不是純粹壯膽。



事實上，目前一系列經濟現象也不看好貿易戰下場！有內地「龍頭」汽車生產商直言，汽車市場正面臨前所未有的艱難，已對上半年銷量不抱期望，其他車廠為催谷銷情，短期或引發減價戰，並料未來兩年行業會出現「大洗牌」。須知道汽車銷售一向是整體消費市道的前瞻指標，根據官方資料，去年全年社會消費品零售總額達38.1萬億元人民幣，連續五年成為經濟增長「第一動力」，對增長貢獻達76.2%，較一七年提高18.6個百分點。換言之，中國經濟增長十分倚賴人民願意花費，惟目前消費「龍頭」受挫，試問經濟何來穩定增長？



有廠家更透露，當美國將關稅提高後，很多美國買家已停止落單，或要求廠商轉移生產線至其他東南亞國家，坦言今年連一半時間也未過就望天打卦，面對客戶刁難，明顯是進退維谷。



除了經濟活動，由食品引發的超級通脹也不容忽視。受貿易戰影響及天氣因素，內地水果價格已創下十四年新高！例如蘋果價格從去年每公斤4、5元人民幣，狂飆到12元人民幣，連官員也感到驚訝。另邊廂，美國農業部發表報告顯示，上周當地粟米種植率僅49%，低於五年平均值80%水平，更創下歷史同期最低紀錄。再者，鑑於貿易戰升級，使美國農民種植大豆的吸引力大減。目前歐美農產品價格已上升，潛藏通脹爆發風險。若情況短期內未有改善，這場貿易戰隨時引發糧食危機。



事到如今，絕不是畫餅就能充飢、望梅可以止渴、高喊便有奇迹的時候！與其「出口術」，倒不如實實在在認清形勢，否則在後頭的不是大團圓結局，而是更巨大風險。