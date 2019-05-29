神州觀察：蛇鼠歷來愛一窩　警匪亦非兩家人

中國社會「黃賭毒」氾濫成災，禁之不絕，究其原因，就是犯罪勢力的幕後掩着執法者的身影。內地近期揭發多宗涉黑涉毒案件，再次暴露出地方上警匪一家的黑幕。



福建南平建甌市公安局禁毒大隊一名陳姓前大隊長，近日被法院判囚十二年半，案情披露，他不僅一再向毒販通風報信，更協助毒販進入警方查封的製毒工廠貨倉地點，偷走毒品原料並加工後販賣，之後一起分贓，當地毒販都尊稱其為「老師」。



表面上是緝毒大隊長，背地裏卻是販毒大隊長，警匪不分在內地早已比比皆是，遠的不說，僅近期曝光的警察和毒販一家親醜聞就駭人聽聞，譬如湖南省公安廳禁毒總隊原總隊長唐國棟、湖南醴陵市公安局原禁毒大隊長巫紅剛、安仁縣公安局原禁毒大隊副大隊長張小華，先後涉包庇毒販被查落台；而江西永豐縣公安局胡姓禁毒大隊長，亦因在掃毒現場向毒梟通風報信被擒。



貓本來是老鼠的天敵，如今的貓非但不捉鼠，反而跟老鼠混在一起，肯定是基因變異。而公安機關作為打擊毒品犯罪的中堅，禁毒警官竟然與毒販為伍，也證明蛇鼠一窩的真理。除了與黑道稱兄道弟親如「家人」外，甚至DNA血緣也能證明警匪一家。近日被中央掃黑除惡督導組點名要辦成鐵案的雲南昆明黑老大孫小果，曾是當地惡霸，二十一年前因強姦等多項罪名被判死刑，然而之後居然能改名換姓出獄，從「階下囚」搖身一變成為夜店老闆，甚至獲得港澳通行證，四處出遊，原來其父母皆為公安官員，目前都因包庇兒子被查處，此案可說是警匪一家的典型案例。



長期以來，由於公安在打擊犯罪和黑幫等社會治理中的主導角色，因而與黑惡勢力接觸最多，在法治不完善和缺乏有效監督的情況下，一些公安容易成為黑幫圍獵對象，出現警匪沆瀣一氣的現象，昔日「人民警察為人民」的形象早已一去不返。內地民間曾有人用「半個黑社會」、「穿制服的流氓」來形容公安敗類，道出民眾對警匪一家的憤怒。



事實上，當今神州黑道橫行，根本原因就在於政法系統黑官黑警氾濫，罔顧法紀。「保護傘」不僅成了警匪一家的代名詞，更是部分公安助紂為虐的寫照。正因如此，中央在去年初發動為期三年全國規模的掃黑除惡專項鬥爭，一邊打擊黑惡勢力，一邊借此契機刀刃向內，刮骨療毒，徹查公安內部的黑惡勢力保護傘。



當然，自古以來，中國歷朝歷代就有官匪一家之說，警匪一家現象亦並非內地獨有，香港社會又豈不是如此？如果沒有警匪勾結，大毒梟又如何能逃之夭夭？南亞黑幫又如何能在本港肆意作惡？