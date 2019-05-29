功夫茶：眼前逃犯不引渡　修例都係冇鬼用

《逃犯條例》修訂，反對派如喪考妣，唔係立法會開片就係上街遊行，再唔係就由「民主阿婆」陳老太、骨灰級漢奸李柱銘率領一眾老嫩政棍跨洋過海哭秦庭，「引洋兵入關」。計功夫茶話齋，反對派只要抱住外部勢力嘅粗腿，港府連毛都唔敢郁佢哋一條，「反送中」呢齣苦情戲未免太矯情太誇張，太睇得起港府嘅「鵪鶉膽」嘞！



呢嗱，參與旺角暴亂嘅黃台仰同李東昇棄保潛逃德國、最後獲難民庇護呢單畸士，咪就一嘢戳穿香港法治之區嘅假象囉。係人都知，香港同德國早就簽訂咗逃犯移交協定，照計今次可以大派用場，港府大條道理緝拿疑犯歸案，可惜大家見到嘅係，官老爺被人摑完一巴又一巴，仲喺度唾面自乾，左一句「棄保潛逃」冇符，右一句「暴動罪」唔包，唔知係咪見群情洶湧，律政司日前終於改口話會「研究」。咪畀人批中，所謂「研究」，其實咪即係「明日復明日」嘅拖字訣。



唔係咩，黃、李兩條友唔係尋日着草德國，點解特衰政府唔要求德國當局提供線索？點解官老爺一味將個頭埋落沙堆，當冇件事發生？點解人哋踩到上門，擺明要借呢單畸士證明香港「冇司法獨立」，港府都淨係求其搵人解畫，而唔即時要求交人？港府陽痿，司法缺鈣，反對派看在眼裏，樂在心頭，睇穿第時《逃犯條例》修訂通過都係聾耳陳隻耳，純屬擺設。好簡單，嫌犯只要腳底抹油，託庇於外部勢力，特衰政府就鞭長莫及，徒呼負負。今日走甩一件「黃苔癢」，仲有千千萬萬個「紅苔癢」、「青苔癢」跟住嚟。



事實勝於雄辯。好似「佔中三恥」、「雙學三子」之流，愈出位愈受洋人賞識嘅，司法機構一律高高舉起輕輕放下，甚至忍唔住真情流露，大讚罪犯「有理想、有抱負」。香港司法就係咁嘅嘞，對無權無勢小市民同埋「七警」就鐵面無私，對反中亂港勢力就關愛有加，香港漢奸走狗愈嚟愈多，正義之士悲憤莫名，家陣知點解喇。



明乎此，就知道點解漢奸黎黑金禍港、策劃佔中、粗口辱罵兼恐嚇記者，統統唔使上身，有人話佢有「免死金牌」、「鐵券丹書」，唔係冇道理㗎。第樣唔講，淨係漢奸黎旗下壹淫媒觸犯《淫褻及不雅物品條例》被判罪成嘅個案厚過電話簿，如果揸正嚟做，有人一早被罰到破產，坐監坐到八月十五開花，又點會好似依家咁次次輕罰了事吖。



都係古人講得啱，世不患無法，而患無必行之法，特衰政府老虎屁股唔敢摸，走狗尾巴唔敢掂，呢鋪癮一日搣唔甩，莫講話修訂《逃犯條例》，就算立埋廿三條都一樣嘥氣！