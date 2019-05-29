一位從中國內地到美國生活了三十年的人士最近撰文說，對這些年大家議論紛紛的「美國正在衰落」，他認為首先表現在「美國公德的墮落」上。這種墮落「來自基層」，是「自下而上的腐爛」，且到處擴張，「影響到社會的很多方面」，令美國的民主「變成一個極易走向自私、狹隘又極端短視的政體」，令社會族群和團體內鬥不絕。他認為美國目前政策朝令夕改，條約今簽明毀，都是美國政治被少數極端派別把持、整個國家走向自私和短視的明證。



據他觀察，現在涉及公德、公共利益的許多問題，美國社會「幾乎沒有任何理性討論的可能」，代之而來的是爭吵、辱罵和暴力；各族裔、團體、階層都認為自己受到打壓，結果「每一個組織和運動都認為自己可以為所欲為」，認為自己永遠正確，對方永遠是錯、是惡魔；「自己對社會只有權利，社會對自己只有責任和義務」，這種思維和自私膨脹，導致了「各方各派都不認同美國的現行體制」，在美國這樣的民主政體裏已「看不出到底誰是多數」，而「沒有穩定的、多數人意志的民主政體是非常危險的」。



與此同時，「因談論政治而導致家庭分裂和朋友們反目之事屢見不鮮」，以致「聚會期間不談政治成了大多數人遵守的不成文規則」。於是，這樣的集體噤聲又反過來導致誰發聲誰就能馬上控制公眾輿論的局面，然內容質量極度惡化。更突出的是，這種公德墮落對美國的高校影響極大，一些敏感話題課堂上和討論會都不能碰。



學校不同派別的學生，對校方請來的「演講人士」不會善待，圍攻、叫罵、推搡、揪髮時有發生。顯而易見，如果美國的年輕一代把諸如種族割裂、性別對立、政治惡鬥、公德墮落、思維單一的亂象繼續下去，那將是對「美國立國之本的思維多樣性和創造性的根本性和致命性的打擊」。



美國的「公德墮落」，其實也同樣出現在回歸後的香港身上，香港公德在有人為反而反、「搗亂」下追求「美式普選」，可說墮落得更快、更瘋狂，反對派們則是愈墮落愈快樂，而香港人追求民主未見其利，先受其害也。