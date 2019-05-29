在英國歷任首相中，文翠珊可以說是最無奈、最尷尬、最窩囊的一位，上任將近三年，主要工作就是處理英國脫歐，結果弄得焦頭爛額，一事無成，脫歐未成身先退，要多狼狽有多狼狽。這能怪她嗎？她當然有責任，但也不能全怪她，前任首相卡梅倫錯估形勢舉行公投，輸掉政治豪賭後拍拍屁股走人，文翠珊接過爛攤子，根本無能為力。有人曾將她比喻為「鐵娘子第二」，未免言過其實。



英國脫歐壓根兒就是一場政治鬧劇。將國家命運押注於公投本來就很荒謬，而賭輸後不願面對現實，更是兒戲。民主的基本原則是少數服從多數，許多英國人既不接受公投結果，又要求舉行第二次公投，這不是輸打贏要嗎？這到底是哪門子民主？



說穿了，許多英國人當初根本沒有料到會出現這種結果，他們相信公投後英國必能留在歐盟，沒想到事與願違，頓時方寸大亂，有人要求再次公投，有人要求與歐盟再次談判，吵吵鬧鬧，醜態百出。英國國力本已每況愈下，經此折騰更是雪上加霜，即使正牌鐵娘子再世也無力回天，何況文翠珊根本不是鐵娘子。



這場脫歐鬧劇既反映英國人自私自利，也反映西方民主變質變味。正如有人所說，西方民主從來都是為政黨政治而設，很多時候只能代表少數人的利益，無法維護大眾利益，更無法尊重別人意見。特別是這種攙雜政黨利益、受到政客操控的公投，更是荒腔走板，與民主精神背道而馳。



香港反對派一直將西方民主吹得天花亂墜，彷彿靈丹妙藥，可以包醫百病，甚至認為「沒有民主就沒有民生」。有些人更是動不動就揮舞龍獅旗，為港英殖民政府招魂，要求英國人再度君臨香港。這班人不是幼稚無知，就是頭腦有問題，他們好像活在夢幻中，不知有漢，無論魏晉。大英帝國日落西山，自顧不暇，充其量隔洋說三道四，何德何能插手香港事務？