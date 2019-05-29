華為遭到美國全方位打壓，昔日合作夥伴紛紛離去，但華為不為所動，其老總任正非頻頻接受中外記者採訪，次次高談闊論，一張爬滿皺紋的臉，笑起來有如盛開的蓮花。特朗普肯定納悶了：為甚麼中興一經制裁就休克，華為卻是打不死的小強？



不錯，中興與華為都是中國的高科技企業，都是5G領域的表表者，但不同的是，中興是國有企業，已經上市，管理層由政府調派，而華為則是私人企業，沒有上市，老闆一直是任正非，將來有可能傳給自己的孩子。最大的不同是，華為是一匹狼，而中興是一隻羊，狼野性十足，好勇鬥狠，勇往直前，而羊則沒有任何抵抗力，只能任人宰割。



前些年內地有本很紅火的書叫做《狼圖騰》，討論狼性文化，而軍人出身的任正非恰恰就是狼文化的推崇者及實踐者，他本人正是一匹威風凜凜的狼。他曾說，企業發展就是要發展一群狼。狼有三大特性，一是敏銳的聽覺；二是不屈不撓、奮不顧身的進攻精神；三是群體奮鬥的意識。華為展示的正是狼性，典型的例子是，華為十多年前已預料到遭美國針對的一天會到來，所以一直在發展自己的晶片「海思」作為備胎，如今備胎轉為正選，這就避免了中興被美方夥伴「斷供」就休克的命運；華為還悄悄地發展了自己的作業系統「鴻蒙」，有朝一日，鴻蒙將與美國人把持的iOS及Android系統鼎足而三。



華為的進攻能力、團隊精神更不用說了，美國思科前行政總裁錢伯斯坦言「今後幾年內，思科的唯一對手就是華為」。美國視華為為眼中釘、肉中刺，就是因為華為的存在，成為對「美國第一」的莫大嘲諷，只有將華為打下去，美國才能重新成為第一。



滄海橫流，方顯英雄本色。這場貿易戰證明了誰是羊、誰是狼、國企與民企誰更具競爭力，「國進民退」論可以休矣。