頗有一些政治權貴或自言「愛國愛港」的人常說：「既然那麼不滿意香港的政府，就不要留在這裏，趕快移民吧！」講這種話的人都是昧於時勢，是非不分，避義如浼，賣乖取巧之徒。這些人之中，不少更是「萬歲不離口，背後偷溜走」，就如拿着iPhone發「愛國用華為」訊息一樣，表裏不一。



五月廿七日本報頭版頭條「港人死心棄城 移民增近兩成」的報道，引起熱議，而同日「正論」《哀莫大於心死 悲莫大於走難》，更是對當下香港困局有切中肯綮的評論：「『危邦不入，亂邦不居』，二千年前孔子的警告，正是今日香港的寫照。近年本港移民數字居高不下，去年更比前年大增近兩成，說到底就是用腳投票，表達對現狀的失望，對未來的絕望，對港府管治無能的控訴。」



近百年中國歷史，就是一部政治巨變不斷、人民顛沛流離、文化花果飄零的歷史。咫尺之遙的香港雖然背負殖民地的惡名百多年，卻是每當中國出現巨變之時，中國人選擇安身立命的所在。辛亥革命就是以香港作為思想的發源、組織的起點、宣傳的重鎮和起義的基地。孫中山先生一九二三年曾重返母校香港大學演講，表示「此行真恍如遊子歸家，因香港及香港大學，乃我知識之誕生地也……從前人人問我，你的革命思想從何而來？我今直答之：革命思想正乃從香港而來，從香港此一殖民地而來。」一九四九年中共建政，南來避秦的知識分子，在香港承傳中華文化；上海的商人，利用香港的自由市場繼續發財。五十至八十年代，大陸的逃逋客，以香港作為安身立命之所。七十年代末八十年代初中國的經濟改革開放，也是由香港引進的資金、技術、人才，才可以得到成功。頗有一些人認為香港人沒有國家民族觀念，在筆者年輕的時代，很多香港人因為對中國政權（包括國共兩黨）的失望而自外於中國政治，其實那只是對政權認同的危機，而不是對國家認同的危機，當祖國風雨飄搖危如累卵的時候，香港的中國人比誰都「愛國」。香港的民主派早就奉中華人民共和國政府為正朔，是認同中共政權的合法性的「民主回歸派」。九七之後，「一國兩制、港人治港」，曾經令很多香港人充滿期望，然而二十二年來，法治蕩然，施政失效，人心思變，用腳投票，也是物理之必然。



白居易說：「我生本無鄉，心安是歸處。」「無論海角與天涯，大抵心安即是家。」蘇軾亦有「此心安處是吾鄉」的感懷。當下香港，風雨飄搖，彷彿「換了人間」，人人活得不開心、不安心，世變日亟，「舉棹東復東」，尋找「湛然一境平如砥」的地方來避難，又何可疵議？