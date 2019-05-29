「香港幾好都有，點捨得走！」這是九七前風行一時的廣告口號，那時候人心惶惶，移民潮此起彼伏，想不到廿多三十年後的今天，香港移民潮依然不止，去年約有七千六百名港人移民外地，較前年的六千五百人增加近兩成。這意味甚麼？這意味港府管治不濟，社會百病叢生，香港人看不見希望。



回歸後，香港經歷了四位特首，可惜一蟹不如一蟹，到了今屆林鄭月娥政府更爆出多個「史上之最」，包括史上最無恥律政司司長鄭若驊、史上最無能政務司司長張建宗、史上最廢財爺陳茂波、史上最厚顏運房局局長陳帆、史上最涼薄勞福局局長羅致光。至於其他高官當然也不是好東西，一些為官避事，知名度偏低，行出來也無人識；另一些則胡混度日，無所作為，只是討厭程度不及前述的司局長而已。



在這些廢官把持下，香港司法蕩然，經濟不濟，民生困頓，怨氣沖天。鄭若驊知法犯法的醜事不用多說，由僭建到涉呃按揭再到任內秘撈，沒有最不堪，只有更不堪，末了還要跟漢奸黎大搞政治交易，庇奸護淫，無法無天；陳茂波「無為而治」，面對中美貿易戰帶來的經濟風險愈來愈大，經濟增長創下十年新低，他一味說「不會輕舉妄動」，叫市民「管理好個人承擔能力」，甚至連派錢也派到天怒人怨；張建宗則婆婆媽媽，整天擺出老好人狀，雖無過犯，面目可憎；陳帆管交通基建一塌糊塗，大鑊爆完又爆；羅致光之涼薄全城喊打，「六十歲中年論」更將其骨子裏的傲慢暴露無遺。



這些僅是特區政府臭不可聞的冰山一角，不管是房屋、教育、醫療，還是環保、創科，沒有一份考卷能交出合格成績，廢官只知白𢭃人工不做事。香港人的標準已降得很低，但求安居樂業而已，偏偏林鄭政府連這麼基本的要求也達不到。趨利避害乃人性本能，香港人走夾唔抖何足為奇？