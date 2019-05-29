作為反對派當然會抗爭，但抗爭要看時機、情況，有可爭與不可爭。依目前情況看來，修訂《逃犯條例》是不可爭之事，換作我是反對派的主事者，會偃旗息鼓，然後以不再作激烈抗爭為條件，跟政府交換其他政治利益。



本欄經常強調，搞政治要懂得觀機，在可爭之處才爭。譬如早前美國民主黨跟總統特朗普齟齬，在撥款興建與墨西哥接壤邊境圍牆一事上僵持，不惜讓政府局部停擺。民主黨人滿以為任由政府工作停頓，特朗普就會讓步，這就叫做不知機，他們根本看不通白宮主人的心性。其時筆者便斷言，特氏不可能讓步，要屈服的只能是民主黨人。



事實證明，最後確是特朗普贏了，他動用其他渠道取得撥款，總額比原本要求的還多，民主黨只是瞎搞一場，圍牆始終仍要興建。到頭來亦動搖不到白宮主人的民望，如今民主黨仍找不到一個人可跟特氏對壘，能穩勝下屆總統選舉。整個過程民主黨就像鬥敗的公雞，怪可憐！



從政者須掌握進退之道，而香港反對派的政治智慧更遠遜於美國民主黨人，故往往像傻子般在亂碰亂撞。我早前已提醒他們，在法案委員會作無理抗爭，只會使京港政府的套愈收愈緊，如今果不其然，政府決定繞過法案委員會，將修訂後的《逃犯條例》草案直接提交立法會大會二讀。此例不開則已，一開了，政府日後做事會更方便，反對派則更困難，泛民又一次作繭自縛。



法案委員會一役反對派輸了，但會否贏得市民同情，有利日後的選舉？答案卻又不會，政府雖然失分，但泛民在議事堂上動粗加辱罵特首，一樣會流失支持票，此消彼又消，反對派仍是討不了好去。玩政治就像玩一盤棋，要綜觀全局，知進知退，《逃犯條例》已獲中央定調，爭亦無用，我勸反對派還是做些別的有益之事吧。