內地網絡近日流傳解放軍一架米171運輸直升機於本月十三日在秦嶺墜毀，造成六名現役軍人全部死亡，中國軍方暫未對此回應。所謂「軍方暫未對此回應」，即係軍方沒有公布事件真相，那麼何以又會被網絡廣傳？原來消息密冚約半個月，日前地方媒體廣傳一張靈堂照片，總共懸掛了六名現役軍人的遺照，靈堂上的橫額寫着「921721機組烈士永垂不朽」。根據中共軍改後的軍機編號規則，編號表明該機是一架隸屬於西藏軍區的陸航旅的米171系列運輸直升機。



軍用飛機失事，強如美國也曾事故頻發，較近期的如二○一八年，美國的軍用飛機在二十四小時內發生四起事故，先是在吉布提和南加州發生，然後是一架F16飛機在內利斯空軍基地墜毀。當然，有關的真相如何，因屬軍事敏感問題，美國也不會如實反映。老朽只是覺得，如今互聯網時代，許多事情既然發生了，不如坦誠的交代，否則事件有可能愈傳愈離奇。



有分析指，自二○一六年起，內地全面軍改，基於防務和反恐戰略需要，西藏軍區升級為副大軍區級，組建新的特戰、陸航、裝甲等兵種部隊。不過，青藏高原的邊防哨所多在海拔四千米以上，氣候惡劣，地形複雜，邊境巡邏和物資補給十分困難。有報道稱，國產的高原用途直升機直8G、直20將相繼投入，很快便會現身雪域高原。這次直升機從西藏到陝西漢中出事，專家估計是正進行遠距離轉場訓練。



魯迅曾說：「中國人的不敢正視各方面，用瞞和騙，造出奇妙的逃路來，而自以為正路。」這麼多年來，這種心態理應改變，中國已非昔日的吳下阿蒙，面對世界，不必閃閃縮縮，中國已經和平崛起，也不該再「摸着石頭過河」。老朽不禁想起《共產黨宣言》其中一句「共產黨人不屑於隱瞞自己的觀點和意圖」，何等有魄力！國家有活力朝氣，理應是個無畏的時代，何須用瞞和騙！