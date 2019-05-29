德國政府對暴動罪持有雙重標準。二○一七年七月，德國漢堡舉行G20峰會，期間有反峰會示威，更演變為騷亂，多處地方遭受破壞，德國警方以水炮車、胡椒噴霧及催淚彈等驅逐示威者，事件造成四百七十六名警員受傷，有一百八十六人被捕。德國總理默克爾強烈譴責暴力示威，批評侵害他人的人身安全及財產權行為。



二○一八年八月，開姆尼茨有一名德國男子被移民刺死，事發後城市出現嚴重騷亂，默克爾公開譴責暴力行為：「我們所看到的，是一個法治國家絕不容許的。」曾指絕不容許暴徒的德國，如今卻為香港暴徒疑犯提供庇護，明顯是自打嘴巴。



黃台仰、李東昇在二○一六年旺角暴亂中分別因涉犯暴動、襲警等罪而要接受法庭審訊，但二人棄保潛逃，德國指他們在香港遭受政治迫害而給予「難民庇護」。翻看旺暴片段，暴徒縱火、飛磚、襲警確曾發生，德國不應只聽一面之詞，就包庇可能犯了刑事罪行的人，干預香港事務，向國際社會釋出「香港法庭無公平審訊」的錯誤訊息。特首林鄭月娥、外交部駐港特派員公署及建制派議員都有向德方表達不滿，德國應尊重本港的司法制度，讓黃李二人回港接受審訊，而不是包庇他們逃離刑責。



德方包庇早有前科，上世紀八十年代一家航空餐飲公司因涉商業貪污被廉政公署起訴，案中第一被告為德籍總經理Uwe Kaiser，他棄保潛逃回德國，廉署向德方提出移交卻被拒絕，該名疑犯至今仍逍遙法外。



己所不欲，勿施於人。假若德國有犯罪人士逃到其他國家獲得難民庇護，更反過來批評德國的法治及自由，德國又是否樂於接受？試問有人會因為德國禁止騷亂，而斥責德國進行「政治迫害」嗎？德國不容許德國暴徒，卻容得下香港暴徒疑犯，這不是典型的雙重標準嗎？