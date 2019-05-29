於去年，有人提出香港特區可以向中央政府租借粵港澳大灣區土地，以興建「港式新市鎮」紓緩土地問題，或可成為香港的「第十九個」行政區。事實上，當香港面對世紀土地不足的難題下，「開拓土地」至神州大地，也許是個不錯的選擇。



當中的建議是在臨近香港的內地城市，例如惠州、中山、珠海等，租借一幅約二十至三十平方公里的土地，作為香港特別行政區的「飛地」。簡單來說，該幅土地管理權屬香港政府所有，內裏實行本港的法律和稅制，可視為香港範圍的延伸。試想想，一幅偌大的土地則是類似「明日大嶼」的規模，可以容納四十至五十萬人口，相等於一個黃大仙區。只要有充足的土地，就能有足夠的房屋供應，香港的深層次矛盾亦能得到紓緩。



事實上，現時香港存在不能發展郊野公園的「祖宗家法」，填海造地亦會受到環保團體的激烈反對，當然需要想出新的出路。有時候，筆者坐車經過內地高速公路時，環觀兩旁，盡是尚待開發的地方，建築物稀疏交錯，零零散散，心想如果香港有如此多的土地儲備，將會是一件相當幸福的事。的確，對於內地城市來說，土地資源並沒有香港如此緊張，借出三十平方公里的土地也是輕而易舉。



若然未來能夠成事，將能凸顯「一國兩制」的優勢。遠在東南亞的新加坡，同樣面對土地短缺的問題，但唯一的選擇只有填海造地，根本沒有可能向馬來西亞大規模租借土地。相反，香港背靠祖國，只要規劃詳細可行，同時亦能解決困擾香港多年的土地難題，相信中央政府也會積極考慮。



與此同時，在大灣區近年的大力推進下，香港與內地的生活圈緊密相連，不論香港「第十九區」選在東邊的惠州，還是西邊的珠海、中山，都是咫尺可達的距離。於今年內，蓮塘口岸將會通關，屆時前往粵東地區將會更為快捷，而去年開通的港珠澳大橋，亦能直達珠海、中山等地。從另一個角度來說，「第十九區」或許再將香港與內地的距離拉近，也能更好地讓民眾融入大灣區之中。



雖然如此，我相信反對派還是會就此等建議大做文章，批評港府將人口遷移至內地，就等於「趕自己人出家門」。不過，他們的說法是站不住腳的，而市民的想法亦是理性和清晰。普羅大眾追求的，無非就是舒適的生活環境。今天的香港，樓價攀升，劏房林立，即使一般私樓也是空間細小。作為二十一世紀的已發展地區，何苦要生活在如此狹窄的地方？相較之下，內地土地資源充足，若能在其中興建大量的公營房屋，只要交通合理便捷，相信必能獲得大部分市民的認同。



除了「第十九區」租借用地之外，近年香港社會也有不同類型的建議，例如將地面公共設施搬入地下溶洞，又或是在港島南部香港以外水域進行填海等。凡此種種，皆需要打破固有思維，正如「第十九區」般跳出香港固有格局。若然只是墨守成規，恐怕我們下一代仍會有人住在劏房之中，屆時真的何其可悲。