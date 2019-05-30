產評：美債倒掛亮紅燈　貿戰如玩火自焚

正當中美貿易戰未知鹿死誰手之際，美國債市再現經濟衰退的警號，反映投資者對經濟前景信心下滑，美國霸權未見「鞏固」，卻已先輸人心。事實上，眼前無論是關稅措施抑或強美元表現，都不利美國企業盈利。長此下去，美國經濟必付出代價。潛在「贏家」，可能只是機會主義政客得以「名留青史」！



近期美國債券息率不斷下跌，三十年期國債息率見兩年新低，而繼去年十二月及今年三月，被市場重視的衰退指標——長債息低於短債息的情況又再次出現。美國十年期國債息率低於三個月國債息率，意味投資者看淡前景，短期缺乏值博的風險資產下，寧將錢泊在較低回報的長年期債券。此外，被視為更具指標性的兩年期國債息率與十年期國債息率的差距，已收窄至僅約15個點子，顯見債市響警，絕非偶然。



中美貿易戰演變成經濟戰，美國政府向華為下禁制令，一則美國企業須重整全球供銷鏈，二則要損失大量訂單，且環顧全球難以再找到規模相當的客戶填補缺口，美國企業不可能不受傷害。



美國總統特朗普就任以來，施行的大型稅務改革催谷經濟，但刺激作用逐漸減弱，加徵關稅看似能為美國政府帶來可觀收入，卻未必足以抵銷企業盈利和就業市場所受的衝擊。眼見美國四月份的經濟數據，無論是耐用品訂單、製造業和服務業的採購經理指數、工業生產月度變幅、零售銷售和商業景氣指數，都有不同程度的回落。雖然失業率仍低企，但若然百業景氣開始轉差，就業市場表現早晚亦會作出反映。債市的變化，正好說明投資者愈感不安。



美國利率期貨顯示，十二月聯儲局減息機會逾八成，顯見美債息下滑不無原因。過去四十年，美國曾因石油危機、科網泡沫爆破以及次按危機等，出現過五次債息倒掛現象，而美股平均在其後10個月見頂，最快是1個月便見頂！美國經濟平均在其後15個月衰退，最快則為9個月，而今次危機的導因，顯然就是中美貿易戰。



身處嚴峻時刻，若然中美兩國在金融和技術方面中斷交流，經濟全球一體化的模式將被徹底破壞，資源優化共享的基礎不再，一場由合而分的轉變，將深度衝擊全球，而重塑增長軌道的時間必以年計。



美國打響的霸權保衞戰，最終只怕是斷手續玉，得不償失﹗環球金融市場風聲鶴唳，正反映中美貿易戰的結果是兩敗俱傷，全球經濟唇亡齒寒，恐怕難逃池魚之殃！