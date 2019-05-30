神州觀察：欽差大臣變內鬼　反腐最怕燈下黑

內地社會吏治不清，官場腐敗之風盛行，各種盤根錯節的利益糾纏更讓一些地方形成塌方式、抱團式腐敗，顯示地方職能部門監察失效。為此當局設立如中巡組那樣的最強陣容，以「欽差大臣」的身份巡視各方並不時「回頭看」，奈何欽差當中亦有「內鬼」，與貪官污吏混在一起，狼狽為奸，令反腐的效率大打折扣，也影響國人對中央的信心。



因涉腐敗問題落台的中央巡視組前副部級巡視專員張化為一案，日前終於塵埃落定，北京市第二中級法院以受賄罪判處其有期徒刑十二年，並處罰金兩百萬元，受賄所得上繳國庫，張亦當庭認罪，不作上訴。



據指張是十八大以來首位被查的中巡組組長，且屬資歷最老的「欽差大臣」，從二○○三年中央正式啟動巡視制度起便已加入，早年更曾參與過湛江特大走私案、國家體育總局黑哨案，以及成克杰貪污案的偵辦工作，成績有目共睹。而在過往的巡視工作動員會上，張亦曾正氣凜然地表達過反腐敗決心，強調會嚴格履行巡視監察責任，當好反腐「尖兵」和「前哨」，如今證明他也是一名貪官。腐敗官員反腐敗，大貪官查小貪官，着實諷刺。



樹大有枯枝，當局不是不明白這個道理，因此一再告誡說，欽差大臣絕不是「鐵帽子王」，紀檢監察隊伍「打鐵還需自身硬」，要防止「燈下黑」問題。可惜千防萬防，仍然是家賊難防，嚴重打擊中紀委的形象。在老百姓的眼中，中巡組人員有如「天子耳目」，代表中央的反腐意志，人們不禁要問，如果連欽差都是貪官，還有誰值得信任？連中巡組也藏污納垢，天下還有清官嗎？



而在目前的生態環境下，不少地方一直存在陽奉陰違、各自為政等亂象，各級職能監察部門形同虛設，不受約束的權力仍能大行其道；一些地方更在重重利益裹挾之下形成針插不入、水潑不進的獨立王國，莫說是自查自糾，就是中央派員來查，照樣可以應付了事，或弄虛作假、巧言欺騙，像轟動全國的秦嶺違建別墅案，須有「六道聖旨」方能奏效，而且事後仍有人繼續違建，反腐敗之難可見一斑。



所謂山高皇帝遠。反正國家這麽大，皇帝就算再有心亦做不到事事過問，而地方官員又指望不上，所以欽差「代天巡狩」就成了必然之選。當然，能擔此重任的首先得是忠心正直、精明能幹之輩，否則成事不足，敗事有餘，像早前的湖北省委前常委、組織部前部長賀家鐵，便於任職中巡組副組長期間洩露巡視工作秘密，而遭斷崖式降級處理。事實上，欽差大臣本就是現行監察體系失效下的無奈之舉，派出愈多，愈令人感到尷尬。