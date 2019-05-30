功夫茶：運署試點低速區　官僚難改堅離地

冇咁大個頭，唔好戴咁大頂帽，港產官僚若然明白呢個道理，就唔會撞板當食生菜咯。呢嗱，繼旺角行人專用區搞到一鑊泡招致殺街後，運輸署意猶未盡，又話要喺中西區及深水埗推行「易行城市」喎。會唔會再次好心做壞事，即管放長雙眼睇吓點。



所謂「易行城市」，上屆政府已經提出，現屆政府則定出「香港好．易行」政策，運輸署敲定喺中環蘇豪區一帶，以及深水埗福華街、鴨寮街及桂林街一帶，進行試驗。計劃包括優化過路設施、美化及擴闊部分街道、設立行人專用區等，深水埗試點仲會設立市集街區，試行每小時三十公里車輛低速限制，提升行人安全喎，預計明年第二季進行第三階段諮詢。



運輸署喺試點開闢更多行人專用區、車輛限速區，連接區內景點，鼓勵公眾多步行、少坐車。有關計劃聽落的確幾吸引，唔單止減少人車爭路，豐富市民休閒生活，仲夠晒環保添，之但係理想很豐滿，現實很骨感，香港地少人稠，路窄車多，計劃高大上嘅另一面，即係官老爺堅離地，唔食人間煙火。



諗都諗到喇，莫講話上述兩區出名人多車多，基本上成個香港都係咁，淨係私家車數量咋，十年激增五成達五十萬架，家陣仲想喺深水埗設立慢駛區，最怕減少唔到車流量，反而造成大塞車，唔止當區受影響，成個九龍區都賴嘢，弄巧成拙。至於喺中西區設立行人專用區喎，有辦你睇，旺角嗰個搞到烏煙瘴氣，淪為大媽表演專用區，帶來阻街、噪音、衞生等問題，旺角居民捱咗十八年，直到舊年殺街先至甩難，家陣又想整畀中西區居民歎，唔媽媽聲至奇。



嗱，兩個區議會都鬼殺咁嘈，中西區區議員仲話一早否決咗行人專用區嘅建議，唔明運輸署點解死唔斷氣，捲土重來。深水埗區議員就講到明，擔心推出低速區會造成交通大混亂，若然減少巴士路線，又會對居民造成不便，想區議會贊成都難。



咁又係呀，雖然「易行城市」唔係咩新鮮事，喺歐美仲好流行，但人哋連條路都寬闊過人，人口及車輛密度又遠遠冇香港咁高，邊有得比。橘越淮而枳，人哋嘅好嘢，香港未必次次拿來主義都啱用，美食車同旺角行人專用區都係前車之鑑，官老爺撞咗南牆都唔識得回頭，家陣又學人推出「易行城市」，遲早又撞到鼻青眼腫嘅咋。



冇計嘞，人類總要重複犯錯，尤其係香港，官老爺特別堅離地，特別擅長閉門造車，特別愛撞板，唔撞就會身痕呀！