世界視線：特朗普齋靠利誘　以巴和平凍過水

由特朗普女婿、白宮高級顧問庫斯納主導的中東和平計劃，一直以來只聞樓梯響，不見人下來。白宮日前宣布，庫斯納已出發前往中東訪問，一般相信他將於六月底在巴林出席經濟研討會時公布計劃，今次出訪則是為研討會打前站。



據悉，今次陪同庫斯納出訪的官員，包括特朗普中東和平談判特別代表、猶太裔的格林布拉特，以及美國伊朗事務特別代表胡克。而六月底在巴林舉行的經濟研討會，將討論中東和平計劃的經濟，預計屆時將揭櫫特朗普促進以巴和平的「新思路」，即以投資促進和平。美國將在會上召集全球各地商界領袖，鼓勵他們在巴勒斯坦約旦河西岸及加薩等地區進行經濟投資，務求以經濟繁榮為誘因，促使巴勒斯坦及其盟友在政治上作出讓步，從而解決以巴衝突。另據以色列媒體早前報道，美國、歐盟及海灣國家將為「新巴勒斯坦國」提供為期五年的援助。巴人以此換取來的「國家」，將失去包括東耶路撒冷的大片土地，而且不能擁有軍隊。



當然，如果巴人「敬酒不吃」，勢必承受山姆大叔的狼牙大棒，美國不僅將停止一切對巴勒斯坦的援助，也會像對付伊朗那樣，任何跟巴人有金錢交往的國家或組織，將受到「二級制裁」。



必須注意的是，特朗普的中東和平計劃，其實亦是其遏制伊朗大政策的其中一環。隨着特朗普上台後，打擊伊朗無所不用其極，成功將其描繪成區內最嚴重的安全威脅，在「敵人的敵人就是朋友」的原則下，以色列跟之前的「世仇」沙特阿拉伯、阿聯酋等加強了合作，以致有人形容特朗普正在構建「中東版北約」。沙特曾表示願意出錢捧特朗普新中東和平計劃的場，這對說服巴人接受協議，或許有一定幫助。



然而最大的問題還在於，特朗普政府偏幫以色列做得太過火，單是承認耶路撒冷為以色列首都，已在巴人間公信盡失，經濟利益遠在天邊，政治讓步卻近在眼前，不管阿巴斯抑或哈馬斯，均不敢冒被罵「巴奸」之名答允，特朗普「利誘促和平」的算盤，未免打得太響。