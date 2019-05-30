正論：效率第一太諷刺　科技落後大問題

瑞士洛桑管理學院發表新一份全球競爭力報告，香港連續兩年位居次席，去年排名全球第三的新加坡則後來居上，與去年排全球第一的美國調換位置。老對手新加坡又一次在國際排行榜上擊敗香港，香港人當然不開心，但最大的問題是，香港這個競爭力「全球第二」是否名副其實？港府為這份排名沾沾自喜之際，有沒有絲毫反省？



有關報告是根據「經濟表現」、「政府效率」、「營商效率」及「基礎建設」等四項指標評分，香港營商效率下跌一位，排全球第二；經濟表現也下滑一位，排第十；基礎建設微升一位，排第二十二位，這三項評分爭議不大，惟有「政府效率」連續第二年排名全球第一，在很多香港人聽來，不是受落，而是諷刺。眾所周知，港府施政的最大特色就是拖字訣，大事拖，小事也拖，多少宏圖大計拖成了明日黃花。前國務院總理朱鎔基曾批評港府施政「議而不決，決而不行」，十多年過去了，問題沒有改善，反而不斷惡化。



港府的十大基建無一不延誤，無一不超支，尤其是全港首條千億鐵路沙中線被揭發連串「豆腐渣」醜聞，說好的去年底通車已變得遙遙無期，真實地反映了港府「效率」。港府的派錢四千元計劃也頗典型，由於錯漏百出，拖了一年多，大部分申請者至今未收到錢且不說，更一再發生申請表丟失的醜聞。政務司司長張建宗被問及為何不推電子表格方便公眾時，他竟然聲稱設計電子表格至少需要十八個月時間。設計一份表格而已，對港府而言簡直難過登上月球，如此行政效率「全球第一」的政府，不能不叫人大開眼界。



說到競爭力問題，港府最大短板還不是凡事拖拉，而是坐而論道，在推動產業多元化、發展創新科技方面一事無成。從美國發動對華貿易戰，華為、中興、大疆等高科技企業遭美國針對觀之，未來的世界之爭是高科技之爭，由於這三家企業都位於深圳南山區，以致有人戲稱中美貿易戰是「特朗普向深圳南山區街道辦事處宣戰」。事實上，南山區除了華為這樣的科技「武林至尊」，不那麼出名但很有實力的科技企業還有很多，相比之下，香港可有一家被特朗普「看上」的高科技企業？沒有高科技，香港憑甚麼提升競爭力？



由於華為被美國狙擊，連帶韓國三星、台灣台積電等高科技企業也被波及，這其實反映在高科技競爭中，台灣、南韓都沒有缺席，而是各有千秋，唯獨香港斯人獨憔悴，至今還停留在炒樓、炒股的層面，幾十年不變。



如果一定要列舉港府的「高效率」，那就體現於製造全球最高樓價、最高租金方面，香港貧富懸殊冠絕全球發達經濟體，港府也居功至偉，但這些都是競爭力的「殺手」。老實說，香港的競爭力排名未至於斷崖式下跌，主要是依賴老底子較厚，但港府不思進取，總有坐吃山空的一日。