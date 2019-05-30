美國封殺中國電訊設備製造商華為所採用的手段是霸道而違反國際規矩的。封殺華為更使國際企業界驚覺，一直以來，美國都是官商勾結、用非公正手段進行政治迫害來達致其市場競爭的目的。封殺華為是全方位的，在現今全球供應鏈體制緊密結合之際，以中斷供應來對付華為，便從根本上破壞國際供應鏈的互信基礎。美國對付華為，一如對付北韓、伊朗和俄羅斯等國家，也一如以往對付日本、歐洲的企業，美國便失去了國際誠信。於是，國際企業、國際資金為甚麼要留在美國，與美國交往而冒美國官商勾結的政治和經濟迫害風險呢？



美國目前還是全球最大的經濟體，但貿易佔全球的比重卻逐漸下降。今後一、二十年裏，全球貿易的比重四成在亞洲、三成多在歐洲、一成在非洲，美國只佔一成多。美國排斥外國企業，會使其貿易難以有所增長。對國際企業而言，為甚麼要捨歐亞的大市場來就美國的小市場呢？況且美國市場的政治風險巨大，美國企業也為甚麼不去發展歐亞大市場，而只留在已經高度飽和、中產階級萎縮的美國市場呢？



消費性的企業，甚至為消費性企業供應技術、零部件的高科技企業，同樣面對着市場取捨的重大抉擇。於是，企業為了大市場，當然要向大市場投資，在美國市場投資的便有限。國際企業如此，美國企業也會如此，在美國留下的，不是軍工企業，便是已經壟斷市場的企業，餘下的是競爭力低劣的中小企業。



特朗普上台後奉行的「美國優先」，實際上是把美國自我孤立，把國際企業和本土大企業趕出國門之外。當然，美國還可耍的陰招是，在全世界製造動亂，破壞美國以外的國家經濟市場的穩定發展。但這樣的破壞早已有之，即使於今為烈，卻保不住會把動亂伸延至美國本土。一方面，美國軍費支出龐大，窮兵黷武也必然帶來兵員損失，全球點火，則支撐不易，軍兵損失也多，國內反戰之勢會大升。另一方面，全球破壞必然引起巨大的反應。美國國內新舊移民、合法與非法移民都會成外國報復的工具，二○○一年的「九一一」恐襲可成示範，屆時便不只是二○一三年的波士頓馬拉松爆炸案那樣了。這只會是引火自焚、害人害己。



美國由此而產生的「美國優先」獨霸主義顯然是自我孤立，助長美國體制的劣根性發展。結果美國的經濟不是通過競爭力提升而發展，而是走上封閉市場之路，把資金嚇走。當中國、日本和歐洲的資金不再來美國，美國資金也出外，美國的負債經濟怎可能單靠軍火生產來維持增長呢？