上個世紀八十年代中期，中英簽署聯合聲明時，冷戰尚未結束，所謂「顏色革命」連說法都沒有。那時一說到革命，必是武裝暴動、自下而上奪取政權。不過，那時中國已推行改革開放，治國方針作出大調整。正因為如此，「一國兩制」解決香港回歸問題的「天才構想」才「石破天驚」。它的提出在中英之間、在香港回歸上實現了「冷戰」結束，兩國通過和平談判，解決了因當年戰爭而發生的涉及國家主權、領土完整的生死衝突。



中英率先結束了「冷戰」後沒幾年，由於蘇共犯了「改旗易幟、顛覆性的錯誤」，蘇聯帝國及東歐社會主義陣營全線崩潰、解體，冷戰戛然而止，老美和西方資本主義「完勝」。這之後，全球多個國家和地區還發生了老美幹掉蘇聯時，使用的威逼利誘相同手法的「顏色革命」，老美通過五花八門的「顏色革命」清掃其「政治障礙」，「精準打擊」一切政治對手。



再後來已經回歸中國的香港，也就成了很有價值、條件完備的老美「顏色革命」目標。此乃香港實施「一國兩制」所致，因為「一國」，香港若「顏色革命」成功，影響之大是整個中國；因為「兩制」，香港是有非常方便就手的「顏色革命」的條件及與生俱來的社會基礎和政治勢力，操弄得好的話，必事半功倍。



老美和西方搞「顏色革命」，最慣用的手法就是在當地製造、挑動諸如種族、社群、宗教、文化、階層之歷史恩怨、利益訴求等各種矛盾，鼓吹他們制訂的民主、自由、人權等所謂「普世價值」、「國際標準」乃是解決一切矛盾和社會問題的靈丹妙藥。老美在造成當地社會急劇分化、撕裂過程中，迅速培養訓練一批親美、親西方的政客、吹鼓手，把實現西方民主設定為「一個誘人的選擇」，社會愈撕裂、愈分化，混亂愈大愈多，他們就有大條道理誘騙民眾，只有民主普選是解決社會分歧的不二選擇，最具「合法性」。



然而，大量事實證明，這種被策劃、被強加的「顏色革命」只能是亂上加亂、禍國殃民，撈到好處的只能是老美和幕後黑手，今日香港正在與此鬥爭，從困惑中醒覺。