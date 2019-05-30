怪事年年有，今年特別多。當美國正全力打壓華為之際，美國聯邦快遞被揭發將華為兩個由日本送往中國的包裹轉運美國，並企圖將另外兩個由越南送往新加坡和香港的包裹轉運美國。消息一出，一片嘩然，聯邦快遞聲稱這是無心之失，沒有收到美國政府的指令，你相信嗎？為何偏偏是華為的包裹出現「無心之失」，而不是其他公司的包裹？



類似劇情早已出現過。獲普立茲獎的格林沃爾德在《無處可藏》一書中提到，美國情報部門曾攔截內有路由器等設備的包裹，秘密植入執行特別任務的固件，然後重新發送包裹。如今是否正在重演這一幕，暫時無從判斷，但聯想到美國不擇手段打壓華為，中國人寧可信其有，不可信其無。美國「長臂管轄」無處不在，他們可以隨便跨境抓人，攔截包裹又何足為奇！不管怎樣，經過今次事件，聯邦快遞的國際誠信勢必大打折扣，無心之失也好，有心之失也罷，它都提醒中國人，莫信直中直，須防仁不仁。世上並非只有一家速遞公司，中國企業今後使用相關服務時不得不認真選擇，不得不對美國公司敬而遠之。



事實上，從「走佬特工」斯諾登當年的爆料就知道，美國對全世界的監控無孔不入，盟國尚且不放過，何況是中國。華為作為中國最優秀的科技企業，受到美國「特別關照」一點也不奇怪，人們只是莫名其妙，堂堂超級強國為了阻止別國發展，竟採取這種下三濫手段，未免太卑鄙了。最諷刺的是，美國往往賊喊捉賊，自己監控全世界，連商業包裹也逃不過其魔掌，卻反指華為危害其國家安全。



事實證明，美國的所謂自由和開放，統統是騙人的鬼話。當其競爭力傲視全球的時候，他們可以講自由和開放，可以講全球一體化，但當其競爭力不如別人的時候，便強調「美國優先」，將所有國際規則棄如敝屣。老美之虛偽和無賴，由此可見一斑。