這些年香港在諸多國際排名上跌跌不休，但仍有一些國際機構偏愛香港，譬如美國傳統基金會，連續二十多年將全球最自由經濟體的桂冠頒給香港。瑞士洛桑管理學院對香港也長情，根據其最新公布的全球競爭力報告，香港蟬聯全球第二，僅次於新加坡，而去年排第一的美國正好與新加坡對調了位置，落到第三。



香港守住全球老二，港府難免沾沾自喜，說不定又有人走出來說，這證明香港的成就「並非膚淺」。但問題是，這個「老二」的含金量有多少？是否名副其實？別的不說，單說報告將港府的行政效率排為「世界第一」，就已經讓不少本地香港人驚掉大牙，同時又深感慚愧，覺得很對不起洛桑學院的這份厚愛。



正如諺語所云，鞋子是否舒服，只有自己的腳才知道。港府效率如何，香港人最有發言權。港府施政從來是一個「拖」字訣，多年前已被前國務院總理朱鎔基批評「議而不決，決而不行」，就算最終付諸行動，也是慢工出劣活，十大基建無一不延誤，沙中線淪為豆腐渣代名詞，說好的去年底通車已變成遙遙無期，都是典型；小小的大美督龍尾人工沙灘計劃也拖了差不多十年，至今仍未完工，是另一個例子。更別提港府派四千元計劃，過程中錯漏百出，至今仍有手尾要跟，派錢派成災難，派到怨聲載道，放眼全球，香港可謂絕無僅有。



在香港人眼中碌碌無為的港府，到了洋人的眼中卻成為優異生，這當然有原因。一方面，西方國家因民主體制問題，凡事拖拉成自然，香港相對而言不算最差；另一方面，西方與東方的審美觀不同，譬如中國人認為櫻桃小嘴、鵝蛋形臉是美女，西方的美女標準則傾向嘴巴大、顴骨高；又比如黃台仰在香港是通緝犯，西方卻視之為對抗專制的大英雄。大家處在不同的價值評估體系上，雞同鴨講，因此對有關報告一笑置之可矣。