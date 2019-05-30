以林鄭月娥為首的特區政府還可以繼續管治下去嗎？



最新的港大民意調查顯示，五成半受訪市民對政府感到不滿，不信任政府的比率亦達五成。而市民對特首林鄭月娥的反對率高達五成九，民望淨值只有負廿七個百分點，是其上任以來新低。市民對政府的不滿意度亦高達百分之五十五，比上月增加七個百分點，滿意度低至百分之二十七，下跌兩個百分點，不滿意度為滿意度的兩倍。中大的民意調查亦顯示，對林鄭的平均評分僅四十八分，不合格，較去年同期更下跌八點九分；三位司長的評分低處未算低，其中律政司司長鄭若驊僅獲三十三點七分，打破她上任一周年時獲得的三十五點九分的低分紀錄。



香港陷入全面崩壞的嚴峻局面，不是天災而是人禍！也許有人認為，批評應該「對事不對人」，說到「對事不對人」，筆者想起《論語‧為政第二》的幾句話：「哀公問曰：『何為則民服？』孔子對曰：『舉直錯諸枉，則民服；舉枉錯諸直，則民不服。』」簡單來說，就是任用正直的人，罷黜邪惡的小人，則人民就會心悅誠服。鄭若驊知法犯法、徇私枉法，仍然可以老神在在，紋風不動，就是「舉枉錯諸直，則民不服」。林鄭縱欲養惡一至於此，民望插水，咎由自取！



《基本法》第五條「資本主義制度和生活方式，五十年不變」的規定，歷屆特區政府不但奉若神明，且貫徹極端資本主義的「大市場小政府」政策，坐視大財團魚肉小市民，種下了香港貧富懸殊冠絕已發展地區、樓價全球最難負擔的禍根。因為這樣的管治哲學，於是便不斷出現「重大建設嚴重超支，社會民生基建荒廢」的現象。浪擲天文數字計的公帑，興建「大白象」基建，如廣深港高速鐵路香港段、蓮塘香園圍口岸和港珠澳大橋等等。大白象工程延誤和超支，承建商予取予求，政府不但不對無良商人開鍘，更搬出「成本血本無歸」、「爛尾會帶來沉重代價」一類的強盜邏輯迫使立法會財委會通過撥款。政府對基建工程「慷慨」，對社會福利「吝嗇」，善財難捨，冤枉甘心！



老年貧窮和跨代貧窮現象，更是香港這個所謂發達地區的恥辱。長者在其中年壯年時辛勞工作，促進香港經濟繁榮，晚年卻落得三餐不繼的下場！港人在生活上充滿壓迫和絕望，精神面貌頹唐不堪，青少年自戕慘劇不斷發生。



林鄭是否知道，為何年輕人都反對政府？在這個樓價、租金、生活費用貴絕全球，貧富懸殊世界第一的社會，沒有安穩的收入，居無定所，更無向上流動機會，青年譁變反抗專權政府，不是理所當然嗎？