華為被美國以莫須有的罪名封殺，中國人同仇敵愾，紛紛發起罷用美國蘋果產品，無奈中國人的愛國壯舉往往會朝可笑的方向發展。君不見，由名人明星到網紅大V，以至各路暗星奀星都鬧出同樣笑話：用iPhone發微博呼籲罷用iPhone、支持華為，貽笑天下。



在凡事講求政治正確的今天，愛國成為一盤生意，愈早表態，收穫的利益愈豐厚，於是名人明星爭相擺出「愛國用華為」的高姿態，最終卻露了餡。儘管這些事情只是小事一樁，無傷大雅，但見微知著，國人表裏不一豈止表現在「用iPhone愛華為」上，不少官員權貴熱衷於將家人子女財富往美國送，人人以取得綠卡為榮，這種「愛國精神」才是最令人嘖嘖稱奇。



正如有人指出，中國人一廂情願地以為美國是天堂，是避風港，法律能保障個人權益，卻不知自己已成為華盛頓手上人質，用來敲詐和勒索中國。尤其是特朗普上台後，圍堵遏制中國無所不用其極，華府想對付哪位，隨時可以凍結和充公其在美國的資產，連跨境拘捕也幹得出，留在美國還怎麼可能有安全可言？



類似的「愛國」事例不勝枚舉。早些年中日爆出釣魚島爭議，國內排山倒海排日，打砸搶燒，不少中國人開的日本食肆都受到池魚之殃。言猶在耳，國人蜂擁到日本購物蔚成奇觀，由瘋搶馬桶蓋、電飯鍋，到狂掃感冒藥、安全套等，瘋狂程度連日本人也感驚訝，更衍生「爆買」一詞，「精日」成為時尚。這除了反映國人富有了，何嘗不反映中國式愛國的矛盾與分裂？



不是說愛國就不能買外國貨，但一邊說抵制，一邊掏出白花花的銀紙，甚至自動獻身當人質，怎麼說都是黑色幽默。中美貿易戰鬥得正酣，國內卻不乏「投降派」，官場同樣不缺吃裏扒外的裸官，令人擔憂。說到底，攘外必先安內，要贏貿易戰，必先清瘀血、除裸官！